Αγνώριστος ο Λευτέρης Πανταζής: Δείτε τον τραγουδιστή με μακριά μαλλιά – Η σπάνια φωτογραφία

Για τη συναυλία που θα δώσει στις 23 Σεπτεμβρίου στο Βεάκειο προετοιμάζεται ο Λευτέρης Πανταζής, ο οποίος ανέσυρε από το αρχείο του μία σπάνια φωτογραφία.

Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε ο δημοφιλής τραγουδιστής, απεικονίζεται με μακριά μαλλιά σε νεαρή ηλικία. Σε άλλο στιγμιότυπο είναι ο ίδιος ως παιδί στις γειτονιές της Νίκαιας και του Πειραιά όπου μεγάλωσε. Ο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, ο Λευτέρης Πανταζής έγραψε ένα νοσταλγικό κείμενο και δήλωσε βαθιά συγκινημένος από τις αναμνήσεις που θυμήθηκε.

«Βεάκειο» 23 Σεπτεμβρίου! Μια ημερομηνία, που ανυπομονώ να την ζήσω, και να την τραγουδήσω μαζί σας! Επιστρέφω στις γειτονιές της Νίκαιας, του Πειραιά, εκεί που ξεκίνησαν όλα. Στις αλάνες, που ως παιδί, έκανα τα πρώτα μου μουσικά όνειρα. Δύσκολα χρόνια, αλλά, στυλοβάτες δυνατοί, των όσων ακολούθησαν.

Πέρασαν χρόνια από πότε, αλλά οι μνήμες, είναι τόσο φρέσκες, αναλλοίωτες στο διάβα του καιρού. Δεν ξέχασα, ούτε θα ξεχάσω! Βαθιά συγκινημένος, για αυτή την μεγάλη μουσική βραδιά, που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, όλη αυτή την διαδρομή ζωής, μέσα από τραγούδια… που «γράψαμε» και αγαπήσαμε μαζί!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης ο Λευτέρης Πανταζής.