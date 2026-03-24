Γιάννης Στάνκογλου: Βούτηξε στα παγωμένα νερά του Βοϊδομάτη – Δείτε Βίντεο

Ο Γιάννης Στάνκογλου, γνωστός για την αγάπη του στα ταξίδια, αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να εξερευνά νέους προορισμούς εντός και εκτός Ελλάδας.

Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στην Ήπειρο, απολαμβάνοντας τις φυσικές ομορφιές της περιοχής. Στο πλαίσιο της εξόρμησής του επισκέφθηκε τον Βοϊδομάτη, όπου προχώρησε σε μια τολμηρή κίνηση, αψηφώντας τις χαμηλές θερμοκρασίες. Παρά το έντονο ψύχος, τόσο εντός, όσο και εκτός νερού, ο ηθοποιός πραγματοποίησε βουτιά στα παγωμένα νερά του ποταμού.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνόδευσε το σχετικό βίντεο με τη λιτή λεζάντα «Βοϊδομάτης… σήμερα», καταγράφοντας τη στιγμή της βουτιάς. Στο υλικό, η αντίδρασή του αποτυπώνει τις δύσκολες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να τον αποθαρρύνει, καθώς συνεχίζει τις βουτιές μέχρι και με το κεφάλι.

Το βίντεο προκάλεσε θετική ανταπόκριση από τους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους μέσω σχολίων και αντιδράσεων.