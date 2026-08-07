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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: 64χρονος ανασύρθηκε νεκρός από πισίνα ξενοδοχείου – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος

Ο άνδρας κατέληξε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες

Τραγωδία στα Χανιά: 64χρονος ανασύρθηκε νεκρός από πισίνα ξενοδοχείου – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος
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Νεκρός ανασύρθηκε ένας 64χρονος άνδρας από πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά την Παρασκευή, 7 Αυγούστου.

Ο άνδρας κατέληξε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, την ώρα που κολυμπούσε στην πισίνα.

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Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά οι διασώστες, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες, δεν κατόρθωσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, λόγω του τραγικού συμβάντος συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, επειδή δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα.

Η νεκροψία – νεκροτομή θα διαλευκάνει τα αίτια του θανάτου του 64χρονου.

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