Τραγωδία στα Χανιά: 64χρονος ανασύρθηκε νεκρός από πισίνα ξενοδοχείου – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 64χρονος άνδρας από πισίνα ξενοδοχείου στα Χανιά την Παρασκευή, 7 Αυγούστου.

Ο άνδρας κατέληξε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, την ώρα που κολυμπούσε στην πισίνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά οι διασώστες, παρά τις απέλπιδες προσπάθειες, δεν κατόρθωσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, λόγω του τραγικού συμβάντος συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, επειδή δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στην πισίνα.

Η νεκροψία – νεκροτομή θα διαλευκάνει τα αίτια του θανάτου του 64χρονου.