Άγγελος Παπαδημητρίου για Διονύση Σαββόπουλο: «Τον πολεμούσα μέχρι τα 40 μου, ήταν εχθρός μου»

Για τον σπουδαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο μίλησε στο «Στούντιο 4» ο Άγγελος Παπαδημητρίου αποκαλύπτωντας ότι μέχρι την ηλικία των 40 τον ένιωθε εχθρό κι όχι φίλο.

«Αισθάνομαι κι εγώ της οικογένειας, τώρα που βλέπω αυτά καταλαβαίνω… Δεν κατάλαβα ότι πήγα σε κηδεία, ήταν τέτοιο το κέφι που χόρεψα χωρίς να σκέφτομαι τίποτα. Ήταν ένα πράγμα εκτός θανάτου, μόνο ζωή και κέφι. Αυτό ήταν ο Διονύσης. Δεν χωράει η λέξη ”θάνατος”. Τίποτα δυσάρεστο απ’ όλη αυτή την ιστορία», ανέφερε αρχικά ο δημοφιλής ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βλέποντας την Άσπα και τα παιδιά ήταν σαν μία κανονική ημέρα, σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Ο Διονύσης είναι τόσο παρών, που ο θάνατος δεν αγγίζει τους φίλους του καν, πόσο μάλλον τον ίδιο. Θα μου λείψουν η αγάπη του και η εμπιστοσύνη του, το δώρο να έχεις την αγάπη του Σαββόπουλου», συμπλήρωσε.

«Τον πολεμούσα μέχρι τα 40 μου. Ήταν εχθρός μου, δε μου πήγαινε, καθώς μεγάλωνα συνειδητοποίησα το μεγαλείο του. Η Μελίνα Τανάγρη με έβαλε στον κόσμο του και αυτομάτως με δέχτηκε, αν και δύσκολος άνθρωπος. Έλεγα στους φίλους μου: ”ή εμένα ή τον Σαββόπουλο” και μετά γίναμε κολλητοί. Ήμασταν εμφανισιακά αντίπαλοι. Εγώ στην όπερα και τα ελαφρά, κι εκείνος με αμπέχονα και μαλλιά. Μου φαινόταν παραφωνία. Όταν όμως άκουσα τους στίχους του, είπα ”Θεέ μου, τι έχανα τόσο καιρό”», πρόσθεσε.