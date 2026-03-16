Αγγελική Ηλιάδη: «Ο Μπάμπης Λαζαρίδης με κακοποιούσε άσχημα – Φοβόμουν και υπήρχαν απειλές»

Σε μια σπάνια συνέντευξη στην Ελίνα Παπίλα και την εκπομπή «Unblock», η Αγγελική Ηλιάδη αποκάλυψε για πρώτη φορά την έντονη κακοποίηση που βίωνε κατά τη διάρκεια της σχέσης της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Η γνωστή τραγουδίστρια συγκλόνισε περιγράφοντας τον διαρκή φόβο και τις απειλές που δεχόταν, ρίχνοντας φως σε μια σκοτεινή πτυχή της προσωπικής της ζωής που παρέμενε κρυφή για χρόνια.

Όλα όσα είπε η Αγγελική Ηλιάδη

«Βίωνα μία πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και είχα επιλέξει να μην πω κάτι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί το παιδί μου ήταν μικρό. Ήταν για μένα πέντε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα, ψυχολογικά. Είχα απαγόρευση στο να βλέπω την οικογένειά μου. Είχα βιώσει πολύ άσχημη κακοποίηση. Ήμουν ένα κορίτσι που βρέθηκα σε μια κατάσταση χωρίς να το καταλάβω. Κακοποιήθηκα και σωματικά και ψυχολογικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Αγγελική Ηλιάδη & Θέλξη: Ναυάγησε η συνεργασία τους λίγο πριν την πρεμιέρα – Τι ακριβώς συνέβη

Ο τρόπος που έφυγε αυτός ο άνθρωπος από τη ζωή ήταν πάρα πολύ σκληρός. Δεν σκεφτόμουν τι είχα βιώσει όλα αυτά τα χρόνια, μπροστά σε αυτό που έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Και μου φαινόταν πολύ άσχημο να πω κάτι κακό γι’ αυτόν. Όταν συνήλθα, άρχισα να σκέφτομαι όλα αυτά που είχα περάσει… Και νοσοκομεία…

Είχα δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να φύγω, αλλά υπήρχαν απειλές. Είχα ένα μωρό στην αγκαλιά και μου ήταν πολύ δύσκολο να κάνω κάτι.

Ήταν πολύ σκληρό αυτό για ένα κορίτσι 24 ετών και να μην ξέρει αν θα ξημερώσει η επόμενη μέρα. Δεν μίλησα, γιατί φοβήθηκα μη μου πάρουν το παιδί μου, μην κάνουν κακό στους γονείς μου. Υπήρχαν τέτοιες απειλές!», είπε η Αγγελική Ηλιάδη.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

Να θυμίσουμε ότι η σχέση της Αγγελικής Ηλιάδη με τον επιχειρηματία Μπάμπη Λαζαρίδη υπήρξε μία από τις πιο πολυσυζητημένες της ελληνικής showbiz.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Μπάμπη Λαζαρίδη junior, το 2005.

Η σχέση τους έληξε με τον πιο βίαιο τρόπο στις 13 Δεκεμβρίου 2008, όταν ο Μπάμπης Λαζαρίδης δολοφονήθηκε στη Βούλα. Καθώς το ζευγάρι έβγαινε από ξενοδοχείο, άγνωστοι δράστες άνοιξαν πυρ, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του επιχειρηματία και τον ελαφρύ τραυματισμό της Αγγελικής Ηλιάδη στο πόδι.