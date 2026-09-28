Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια;
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία για επίθεση στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου: “Κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι”

"Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους"

Νέα Δημοκρατία για επίθεση στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου: “Κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι”
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Κανέναν δεν πτοούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι.

Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δούρου: «Να σταματήσουμε να τρέχουμε πίσω από καουμπόηδες» – Επίθεση στην εξωτερική πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: «Να σταματήσουμε να τρέχουμε πίσω από καουμπόηδες» – Επίθεση στην εξωτερική πολιτική

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση Μητσοτάκη–Νετανιάχου, ενώ τοποθετήθηκε για την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ