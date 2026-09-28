Νέα Δημοκρατία για επίθεση στο γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου: “Κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι”

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

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Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Ανδρέα Λοβέρδου στη Δάφνη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Κανέναν δεν πτοούν, κανέναν δεν εκφοβίζουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι.

Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρότερη από τις επιθέσεις τους.