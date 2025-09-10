Υδρογονάνθρακες: Σήμερα λήγει η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών – Τι ισχύει για Chevron, για ποιες περιοχές κληρώνει

Σήμερα τελειώνει η προθεσμία για την κατάθεση προσφορών που έχει προκηρύξει το ελληνικό δημόσιο για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας υδρογονανθράκων σε Κρήτη και Πελοπόννησο.

Οι ανακοινώσεις για το ποιοι θα συμμετέχουν θα γίνουν την Πέμπτη. Παράλληλα, μέχρι και την Τρίτη, δεν υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις για την συμμετοχή του αμερικανικού κολοσσού Chevron στους διαγωνισμούς. Υπενθυμίζεται ότι, τα δύο θαλάσσια οικόπεδα στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης προκηρύχθηκαν μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος από την Chevron, ενδιαφέρον στο οποίο ανταποκρίθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η κατάθεση προσφοράς για την περιοχή της νότιας Κρήτης θα αποτελέσει εξέλιξη με βαρύνουσα γεωπολιτική σημασία πέρα από πρόταση εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της περιοχής. Η Τουρκία αντιδρά έντονα και αμφισβητεί τη νομιμότητα παραχωρήσεων σε αυτές τις περιοχές, εργαλειοποιώντας για το σκοπό αυτό τη Λιβύη, η οποία έχει στείλει στον ΟΗΕ χάρτες με συντεταγμένες που έχουν κοινά σημεία με το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Ωστόσο, η Chevron έχει διαφορετικό βάρος. Η πιθανή συμμετοχή της στο διαγωνισμό μπορεί να ερμηνευτεί και ως πολιτική κάλυψη από την αμερικανική κυβέρνηση που μετατρέπει το project των ερευνών στην Κρήτη σε στρατηγικό συμφέρον των ΗΠΑ. Σε αυτή την περίπτωση, οποιαδήποτε όχληση από την Τουρκία θα αποτελεί μετωπική πρόκληση απέναντι σε αμερικανικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τόσο η Chevron όσο και η Helleniq Energy (πρώην Ελληνικά Πετρέλαια), έχουν αγοράσει τα «πακέτα» σεισμικών για τα συγκεκριμένα θαλάσσια μπλοκς. Εν τω μεταξύ, η μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Ευρώπη βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της επίσκεψης του υπουργού Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ στη χώρα μας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη και το ταξίδι του Αμερικανού υπουργού στην χώρα μας δείχνει την σημασία που έχει ενεργειακά η Ελλάδα για τις ΗΠΑ και την σημασία που μπορεί να έχει ένα deal για τους υδρογονάνθρακες σε Κρήτη και Πελοπόννησο.