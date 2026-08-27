Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε σε πτώση ο Γενικός Δείκτης – Πιέσεις στις τράπεζες

Σε αρνητικό έδαφος πέρασε το Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το ήπιο ανοδικό ξεκίνημα, με τις τιμές των μετοχών να δέχονται περιορισμένες πιέσεις, μετά και το χθεσινό νέο υψηλό 17 ετών.

Επιφυλακτικό είναι το κλίμα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, καθώς τα ισχυρότερα από τις εκτιμήσεις στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενισχύουν τις προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

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Στις 15:15, ο Γενικός Δείκτης Τιμών διαμορφωνόταν στις 2.671,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,59%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε μεταξύ των 2.667,66 μονάδων, όπου κατέγραψε απώλειες 0,72%, και των 2.701,80 μονάδων, με άνοδο 0,55%.

Η αξία των συναλλαγών ανερχόταν στα 140,045 εκατ. ευρώ.

Πτώση σε υψηλή και μεσαία κεφαλαιοποίηση

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχωρούσε κατά 0,64%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωνε απώλειες 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραφαν:

Motor Oil: +2,81%

Aegean Airlines: +0,82%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: +0,73%

Στον αντίποδα, τις ισχυρότερες πιέσεις δέχονταν:

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Alpha Bank: -2,15%

ΕΥΔΑΠ: -1,89%

Coca-Cola HBC: -1,83%

Optima Bank: -1,82%

Οι μετοχές με τον μεγαλύτερο όγκο και τζίρο

Τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών παρουσίαζαν η Eurobank, με 2.762.612 μετοχές, και η Alpha Bank, με 2.545.356 μετοχές.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών κατέγραφαν η Πειραιώς, με 25,39 εκατ. ευρώ, και η ΔΕΗ, με 14,74 εκατ. ευρώ.

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Στο σύνολο της αγοράς, 31 μετοχές κινούνταν ανοδικά και 69 πτωτικά, ενώ υπήρχαν και τίτλοι που παρέμεναν αμετάβλητοι.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωναν οι μετοχές της Σπύρου (+5,45%) και της Mermeren (+4,90%). Τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραφαν η Ξυλεμπορία (π) (-5,29%) και η Ιντερτέκ (-3,76%).

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Τα στοιχεία αφορούν την πορεία της συνεδρίασης στις 15:15.