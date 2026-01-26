ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Πώς από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα μετατράπηκε σε βιομηχανία

Μία μαύρη σελίδα γράφει στην επιχειρηματική πορεία της μπισκοτοποιίας ΒΙΟΛΑΝΤΑ το σημερινό δυστύχημα στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα όπου εργαζόμενες βρήκαν τραγικό θάνατο.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία. Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα. Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση της εταιρείας.

Η ιστορία της εταιρείας αρχίζει από ένα συνοικιακό αρτοποιείο στα Τρίκαλα, όπου την παραγωγή ποιοτικών αρτοσκευασμάτων και ψωμιού διαδέχθηκε η αγάπη και το ταλέντο στην ζαχαροπλαστική μετατρέποντας τα παραπάνω συστατικά σε επιχειρηματική δραστηριότητα με ένα και μοναδικό όραμα, την δημιουργία και παραγωγή ποιοτικών, πρωτότυπων αλλά και παραδοσιακών γεύσεων σε κουλουράκια και μπισκότα.

Το εργοστάσιο που σημαδεύτηκε από την πυρκαγιά είναι η βασική παραγωγική μονάδα της εταιρείας. Βρίσκεται στα Τρίκαλα, στο 6ο χλμ Τρικάλων – Καρδίτσας, σε ιδιόκτητες εκτάσεις 55000 τμ όπου στεγάζονταν μέχρι πριν από μερικές ώρες οι πλήρως καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μπισκότων και δημητριακών.

Η ΒΙΟΛΑΝΤΑ διαθέτει ακόμη δύο εργοστάσια. Το δεύτερο βρίσκεται στη Λάρισα στο 14ο χλμ Λάρισας – Θεσσαλονίκης (Μακρυχώρι) σε ιδιόκτητες εκτάσεις 18000 τμ όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι το πρώτο και μοναδικό εργοστάσιο μπισκότων στον κόσμο χωρίς καμινάδα.

Το τρίτο εργοστάσιο Vitafree βρίσκεται στο 12ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας σε ιδιόκτητες εκτάσεις 25000 τμ όπου στεγάζεται η πλήρως καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής μπισκότου.

Επίσης, η εταιρεία διαθέτει ακόμη δύο κέντρα διανομής σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τα οποία εξυπηρετούν 79 τοπικά κέντρα διανομής και χιλιάδες σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Η μπισκοτοποιία ΒΙΟΛΑΝΤΑ διαθέτει εδώ και χρόνια δυναμική παρουσία στη διεθνή αγορά με πρόσβαση σε περισσότερα από 6.500 σημεία πώλησης διεθνώς.

Ειδικότερα, τα προϊόντα της εταιρείας διατίθενται σε 40 χώρες του κόσμου και δη σε Αγγλία, Αλβανία, Αυστρία, Αυστραλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδονησία, Ιορδανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Καζακστάν, Καναδά, Κολομβία, Κόσοβο, Κύπρο, Λίβανο, Λιβύη, Λιθουανία, Μάλτα, Μαρόκο, Νέα Ζηλανδία, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Ολλανδία, Ρουμανία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σουηδία, Ταϊβάν, Τουρκία, Φιλιππίνες.

Το 2024 η μπισκοτοποιία με έδρα τον Δήμο Τρικκαίων πέτυχε σημαντική αύξηση των οικονομικών της επιδόσεων, καθώς ο κλάδος των παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων βρήκε έδαφος για περαιτέρω ανάπτυξη, ενώ ζήτηση για ελληνικά είδη αρτοσκευασμάτων καταγράφηκε και από το εξωτερικό.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 37,579 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 32,54 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης καταγράφοντας αύξηση κατά 16,13%, ενώ τα μικτά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε 13,35 εκατ. ευρώ έναντι 10,68 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 5,54 εκατ. ευρώ από 4,31 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 3,99 εκατ. ευρώ από 2,87 εκατ. ευρώ το 2023, ενσωματώνοντας και την επίδραση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.

Τέλος, το 2024 τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στο ποσό των 3,32 εκατ. ευρώ από τα 2,19 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας άνοδο κατά 51,8%.