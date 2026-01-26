Βιολάντα: “Στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής – Μοναδικό μας μέλημα να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε”

Νέα ανακοίνωση εξέδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας (26/1) η εταιρεία “Βιολάντα” μετά την φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο της προκαλώντας τον θάνατο 4 εργατριών.

Η διοίκηση κάνει λόγο για μια στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής και τονίζει ότι μοναδικό μέλημα είναι να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς ψυχικής συντριβής, δεν υπάρχουν λόγια ικανά να περιγράψουν τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί μια τέτοια τραγωδία.

Εκφράζουμε τη βαθιά μας οδύνη και τον συγκλονισμό μας για το τραγικό συμβάν που σημειώθηκε στο εργοστάσιό μας στα Τρίκαλα.

Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε με σεβασμό και στήριξη δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε».