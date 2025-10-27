Τέλη κυκλοφορίας: Τέλος χρόνου για όσους χρωστούν από το 2020 – Τι ισχύει για το διπλό “χαράτσι”

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καλούνται να προσκομίσουν έως την Παρασκευή (31/10) οι οδηγοί που έλαβαν ειδοποιητήριο από την εφορία για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων βρίσκονται στη μαύρη λίστα της ΑΑΔΕ μετά από σαρωτικές διασταυρώσεις καθώς εμφανίζονται να μην έχουν πληρώσει ακόμη τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με πρόστιμα διπλάσια της αξίας των τελών, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Όσοι υποστηρίξουν ότι δεν ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τέλη κυκλοφορίας, θα πρέπει να προσκομίσουν εγκαίρως τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως βεβαίωση ακινησίας ή καταστροφής του οχήματος η μη υποχρέωση πληρωμής, για να απαλλαχθούν από τα ποσά που τους έχουν καταλογιστεί. Αντίθετα, όσοι αγνοήσουν την ειδοποίηση, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα, τα οποία ανέρχονται στο διπλάσιο της αξίας των τελών κυκλοφορίας. Οι «λυπητερές» θα σταλούν από την ΑΑΔΕ το διάστημα από 28 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

Ειδικότερα, έως την Παρασκευή, οι φορολογούμενοι με εκκρεμότητες για το 2020 μπορούν να υποβάλουν, μέσω της πλατφόρμας myCAR, δήλωση για την πραγματική κατάσταση του οχήματός τους, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Στην εφαρμογή δηλώνεται αν το όχημα ήταν σε ακινησία, έχει διαγραφεί, κλαπεί, εξαχθεί στο εξωτερικό ή απαλλάσσεται από τα τέλη

Ακόμη και μετά τη λήξη της προθεσμίας, οι ιδιοκτήτες μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία τους μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», χωρίς ωστόσο αυτό να ανακόπτει τη διαδικασία βεβαίωσης των τελών.

Για παράδειγμα, αν ένα όχημα προκύπτει ότι κυκλοφορούσε στο εξωτερικό για περισσότερα του ενός έτη, τότε διορθώνεται η εικόνα του για όλα τα έτη (τίθεται σε αναγκαστική ακινησία για το ανάλογο χρονικό διάστημα). Για τις περιπτώσεις που δηλώνεται παράδοση σε συλλέκτη σιδερικών/ απώλεια, και δεν υφίσταται κατάλληλο δικαιολογητικό παρά μόνο υπεύθυνη δήλωση, δεν διορθώνεται η εικόνα του οχήματος, ωστόσο καταχωρείται σχετική σημείωση.

Οι Φορολογικές Υπηρεσίες προβαίνουν στις σχετικές διορθώσεις μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2025 και στη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας έτους 2020 από 28 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2025.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Μέχρι τέλος Οκτωβρίου η ανάρτηση στο «MyCar»

Η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα περιέχει από τα τέλη Οκτώβρη όλα τα ειδοποιητήρια με την καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 να παραμένει η 31 Δεκεμβρίου. Να πούμε ότι δεν θα υπάρξουν παρατήσεις πέρα αυτής της ημερομηνίας, ενώ η έξτρα επιβάρυνση των οδηγών θα γίνεται με βάση την ημερομηνία πληρωμής μετά το πέρας της διορίας.

Ειδικότερα, με το νέο σύστημα:

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου, οι κάτοχοι υποχρεούνται να πληρώσουν επιπλέον 25% από το ποσό των τελών κυκλοφορίας 2025.

Εάν η καταβολή ολοκληρωθεί εντός του Φεβρουαρίου, θα επιβαρυνθούν με το 50% του ποσού.

Από την 1η Μαρτίου τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που διπλασιάζονται.

Υπενθυμίζεται, επίσης, πώς από φέτος παρέχεται η δυνατότητα δήλωσης ψηφιακής ακινησίας για τα οχήματα. Την 31η Δεκεμβρίου 2025 λήγει η προθεσμία για τους ιδιοκτήτες που θέλουν να θέσουν σε ακινησία τα οχήματά τους, γλιτώνοντας τις πληρωμές των τελών για το 2026.