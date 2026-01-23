Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Ποιοι θα δουν χρήματα πρώτοι στους λογαριασμούς τους

Η αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές των συντάξεων του Φεβρουαρίου 2026 έχει αρχίσει με χιλιάδες συνταξιούχους να περιμένουν να πάρουν οικονομική “ανάσα” μετά τις γιορτές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Συγκεκριμένα, οι πληρωμές διαμορφώνονται ως εξής:

-Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

-Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Πώς διαμορφώνονται τα ποσά

Αύξηση στα ποσά των συντάξεων για τον Φεβρουάριο θα δουν οι πολίτες που αναμένεται να λάβουν τις πληρωμές στα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Τα ποσά διαμορφώνονται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης και έχουν ως εξής:

–15 έτη ασφάλισης: 402,18 ευρώ (από 392,76 ευρώ)

–16 έτη ασφάλισης: 411,11 ευρώ (από 401,48 ευρώ)

–17 έτη ασφάλισης: 420,05 ευρώ (από 410,21 ευρώ)

–18 έτη ασφάλισης: 428,98 ευρώ (από 418,93 ευρώ)

–19 έτη ασφάλισης: 437,93 ευρώ (από 427,67 ευρώ)

–20 έτη ασφάλισης: 446,87 ευρώ μεικτά (από 436,40 ευρώ)