Συνεχίζεται το ράλι στο Χρηματιστήριο – Κέρδη 8,35% σε οκτώ συνεδριάσεις
Ο Γενικός Δείκτης αγγίζει τις 2.134,69 μονάδες
Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, η οποία κινείται πάνω από τα επίπεδα των 2.130 μονάδων, σε νέα υψηλά 15 ετών.
Η αγορά έχει συμπληρώσει οκτώ ανοδικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης καταγράφει συνολικά κέρδη σε ποσοστό 8,35%.
O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:00, διαμορφώνεται στις 2.134,69 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,52%.
Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 113,284 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,52%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,05%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Αktor (+2,90%), Aegean Airlines (+1,54%) της Εθνικής (+1,44%) και της Κύπρου (+1,35%).
Αντιθέτως την μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές του ΟΤΕ (-0,99%), της Motor Oil (-0,89%)της ΕΥΔΑΠ (-0,81%) και των ΕΛΠΕ(-0,64%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Eurobank και η Attica Bank με 5.367.965 και 4.521.730 μετοχές, αντιστοίχως.
Την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Eurobank με 18,78 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 11,29 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινούνται 61 μετοχές, 43 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.
Την μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Doppler (+8,40%) και Λανακάμ(κ) (+8,05%).
Την μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-10,76%) και Παϊρης (-2,95%).
