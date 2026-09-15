Νέες χρηματοδοτήσεις 2027-2034: Πάνω από 100 δισ. ευρώ για επενδύσεις – Τι θα περιλαμβάνουν

Σε μια νέα περίοδο σημαντικών επενδυτικών ευκαιριών εισέρχεται η Ελλάδα, καθώς μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο χρηματοδοτικών εργαλείων για την επόμενη οκταετία.

Οι διαθέσιμοι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν συνολικά τα 100 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ένα σημαντικό χρηματοδοτικό απόθεμα για επενδύσεις σε επιχειρήσεις, υποδομές, ενέργεια, τεχνολογία και περιφερειακή ανάπτυξη.

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Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας συμβούλων Anodos Consulting, τα βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία της επόμενης περιόδου περιλαμβάνουν:

* Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης: περίπου 23 δισ. ευρώ.

* ΕΣΠΑ 2021-2027 (υπόλοιπο): περίπου 19 δισ. ευρώ.

* Προγραμματική Περίοδος 2028-2034: περίπου 38 δισ. ευρώ, με το τελικό ποσό να βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

* Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: περίπου 5,3 δισ. ευρώ.

* Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων: περίπου 2,3 δισ. ευρώ.

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* Ταμείο Εκσυγχρονισμού: περίπου 1,7 δισ. ευρώ.

Οι βασικοί τομείς των επενδύσεων

Οι νέοι πόροι αναμένεται να κατευθυνθούν σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών δραστηριοτήτων, με έμφαση στον ψηφιακό και πράσινο μετασχηματισμό της οικονομίας.

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Μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων περιλαμβάνονται:

* ο ψηφιακός μετασχηματισμός,

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* ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός,

* η ενεργειακή αποδοτικότητα και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,

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* η αποθήκευση ενέργειας και η αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων,

* οι πράσινες και βιώσιμες μεταφορές,

* οι τουριστικές και περιφερειακές επενδύσεις,

* η καινοτομία και η τεχνολογία,

* οι υποδομές και η κοινωνική ανάπτυξη.

Το μεγάλο στοίχημα: από τους διαθέσιμους πόρους στα επενδυτικά έργα

Η επόμενη χρηματοδοτική περίοδος, εκτιμά η Αnodos Consulting, αναμένεται να χαρακτηρίζεται από περισσότερο σύνθετα χρηματοδοτικά σχήματα, στα οποία θα συνδυάζονται επιχορηγήσεις, ευρωπαϊκά και τραπεζικά δάνεια, ίδια κεφάλαια και ιδιωτικές επενδύσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με την Anodos,η μεγαλύτερη πρόκληση δεν θα είναι μόνο η εξασφάλιση των διαθέσιμων πόρων, αλλά κυρίως η ικανότητα μετατροπής τους σε ώριμα και υλοποιήσιμα επενδυτικά έργα.

Η αποτελεσματική αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων προϋποθέτει έγκαιρη και σωστή προετοιμασία. Στο πλαίσιο αυτό, κρίσιμοι παράγοντες είναι ο έγκαιρος εντοπισμός των επενδυτικών αναγκών, η αξιολόγηση της σκοπιμότητας, η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου business plan, η επιλογή του κατάλληλου χρηματοδοτικού σχήματος και, τελικά, η έγκαιρη ωρίμανση του επενδυτικού έργου. Το ζητούμενο για την επόμενη οκταετία, επομένως, δεν θα είναι μόνο το ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων, αλλά η δυνατότητα της οικονομίας να τα μετατρέψει αποτελεσματικά σε πραγματικές επενδύσεις, ανάπτυξη και παραγωγική αναβάθμιση.