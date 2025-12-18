Στη Βουλή η τροπολογία για τις ρυθμίσεις στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο – Δείτε τι προβλέπει

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τις ρυθμίσεις που αφορούν τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για την μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Δείτε ΕΔΩ την τροπολογία:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, όλα τα δάνεια μετατρέπονται σε ευρώ και εξοφλούνται με σταθερό επιτόκιο, με το «κούρεμα» να εφαρμόζεται πάνω στην ισοτιμία ελβετικού φράγκου – ευρώ.

Για την κατηγορία των «ευπόρων», που δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, προβλέπει «κούρεμα» της ισοτιμίας ελβετικού σε ευρώ κατά 15% και ένα επιτόκιο 2,90% ανεξαρτήτως περιουσίας και οικογενειακής κατάστασης του δανειολήπτη.

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια στις τρεις προβλεπόμενες κατηγορίες είναι – ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού (από μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως οικογένεια αποτελούμενη πάνω από 5 μέλη)- τα εξής:

Κατηγορία 1: εισόδημα από 7.500 ευρώ έως 22.000 ευρώ Ακίνητη περιουσία από 125.000 ευρώ 185.000 ευρώ Καταθέσεις από 7.500 έως 22.000 ευρώ

Κατηγορία 2: εισόδημα από 9.375 ευρώ έως 23.375 ευρώ Ακίνητη περιουσία από 156.250 ευρώ 216.250 ευρώ Καταθέσεις από 9.375 έως 23.375 ευρώ

Κατηγορία 3: εισόδημα από 11.250 ευρώ έως 25.250 ευρώ Ακίνητη περιουσία από 187.500 ευρώ 247.500 ευρώ Καταθέσεις από 11.250 έως 25.250 ευρώ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

H ρύθμιση αλλάζει αναλόγως του αν το νοικοκυριό είναι μονοπρόσωπο, αποτελούμενο από 2 μέλη, αποτελούμενο από 3 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο μέλος ή οικογένεια με 1 απροστάτευτο τέκνο. Επίσης, αλλάζει αν το νοικοκυριό είναι αποτελούμενο από 4 μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα μέλη ή οικογένεια με 2 απροστάτευτα τέκνα. Και τέλος αν το νοικοκυριό είναι αποτελούμενο από 5 μέλη και άνω ή μονογονεϊκή οικογένεια με 3 και περισσότερα ανήλικα μέλη.

Όπως ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026, οι 50.000 περίπου «όμηροι» της κατάστασης θα δουν σύντομα διάταξη με την οποία τα δάνεια από ελβετικό φράγκο θα μετατραπούν σε ευρώ και με σταθερό, χαμηλό επιτόκιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, όπως είπε, θα προβλέπεται και «κούρεμα», με βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Θα μπορούν οι δανειολήπτες να ζητήσουν και επιμήκυνση της αποπληρωμής έως πέντε χρόνια.

«Εκλείπει έτσι, ουσιαστικά, ο συναλλαγματικός κίνδυνος, αφού το κεφάλαιο θα έχει μετατραπεί πια σε ευρώ. Οι δόσεις καθίστανται πλέον προβλέψιμες μέσω του χαμηλού και του σταθερού επιτοκίου. Ενώ και οι δανειολήπτες ελαφρύνονται, καθώς οι υποχρεώσεις τους μειώνονται σημαντικά από την αλλαγή σε ευρώ, από το “κούρεμα”, όσο και από τη μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καλώντας την αντιπολίτευση να στηρίξει αυτή την τροπολογία όταν θα φτάσει σε ψήφιση και πρόσθεσε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι μια ακόμα απάντηση στα πολλά προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε από το χθες, προβλήματα διαχρονικά και διακομματικά. Μάλιστα, ορισμένα από αυτά ριζωμένα και στη συνείδηση κάποιων τμημάτων της κοινωνίας. Η Ελλάδα, όμως, του 21ου αιώνα δεν μπορεί να είναι ”όμηρος” προβλημάτων που έρχονται από το παρελθόν. Οφείλει τολμηρά να μεταρρυθμίσει όλα όσα την κρατούν πίσω. Έτοιμη, ασφαλώς, για τα εμπόδια που θα συναντήσει, αλλά και σίγουρη πως η επόμενη μέρα τελικά θα είναι καλύτερη για όλους».