Στα ύψη οι τιμές του πετρελαίου – Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI, ξεπέρασε τα 113 το Brent Βόρειας Θάλασσας

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν ακόμη περισσότερο κατά τις πρώτες συναλλαγές μετά το άνοιγμα των αγορών, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατέστησαν σαφές το σαββατοκύριακο ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, τον οποίο εξαπέλυσαν την 28η Φεβρουαρίου και έχει προκαλέσει παράλυση των μεταφορών υδρογονανθράκων μέσω του στενού του Ορμούζ, θα διαρκέσει τουλάχιστον αρκετές εβδομάδες ακόμη.

Η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, προς παράδοση τον Μάιο, σημείωνε άνοδο 1,78%, στα 100,10 δολάρια το βαρέλι, λίγη ώρα μετά την έναρξη των συναλλαγών στην αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME).

Αυτή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας προς παράδοση τον Μάιο αυξανόταν κατά ελαφρά χαμηλότερο ποσοστό, 1,73%, στα 113,44 δολάρια.

Την 27η Φεβρουαρίου, παραμονή της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στην Ισλαμική Δημοκρατία, το WTI βρισκόταν στα 67,02 δολάρια και το Μπρεντ στα 72,48.