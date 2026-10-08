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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 1,29 εκατ. ευρώ από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς

Περισσότεροι από 11.000 έλεγχοι από την 1η Σεπτεμβρίου

Πρόστιμα 1,29 εκατ. ευρώ από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI
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 Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.292.327 ευρώ επιβλήθηκαν από τη Διατομεακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στο πλαίσιο περισσότερων από 11.000 ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Οκτωβρίου 2026.

   Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανήλθαν σε 382.137 ευρώ για παραβάσεις έκτακτων μέτρων αθέμιτης κερδοφορίας και διάταξεων προστασίας του καταναλωτή, 427.190 ευρώ για παραβάσεις που αφορούν τη νομοθεσία της αγοράς και 483.000 ευρώ για παραβάσεις σχετικά με απομιμητικά προϊόντα.

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   Στο πλαίσιο των σχετικών ελέγχων, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 54.567 τεμάχια.

   Η ελεγκτική δράση της Αρχής, όπως υπογραμμίζεται, αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών και στη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων που τηρούν τους κανόνες της αγοράς.

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