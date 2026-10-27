Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΡΟΗ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα ύψους 659.647 ευρώ για παραβάσεις στην αγορά από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου

Από την 1η έως και την 26η Οκτωβρίου 2026

Πρόστιμα ύψους 659.647 ευρώ για παραβάσεις στην αγορά από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Πρόστιμα συνολικού ύψους 659.647 ευρώ επέβαλε από την 1η έως και την 26η Οκτωβρίου 2026 η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για παραβάσεις στην αγορά, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής.

Ειδικότερα, επιβλήθηκε πρόστιμο 165.897 ευρώ στην επιχείρηση ΤΣΕΡΝΟΣ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 43 κωδικούς προϊόντων στην κατηγορία του κρέατος. Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά την περίοδο από τις 13 Μαρτίου έως τις 3 Απριλίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, επιβλήθηκε πρόστιμο 120.000 ευρώ στην επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου Γαβριήλογλου για παραβάσεις της νομοθεσίας προστασίας του καταναλωτή.

Επιπλέον, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 127.500 ευρώ για παραβάσεις της νομοθεσίας της αγοράς και 246.250 ευρώ για παραβάσεις που σχετίζονται με απομιμητικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για τα απομιμητικά προϊόντα, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 40.966 τεμάχια, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Φτώχεια περιόδου: Η Lidl Ελλάς στηρίζει την έρευνα για την αποτύπωση του προβλήματος και την αναζήτηση λύσεων
ΕΛΛΑΔΑ

Φτώχεια περιόδου: Η Lidl Ελλάς στηρίζει την έρευνα για την αποτύπωση του προβλήματος και την αναζήτηση λύσεων

Πανελλαδική έρευνα των It’s Just Period, Deon Policy Institute και WHEN, με την επιστημονική συνεργασία της MRB Hellas και τη χρηματοδότηση της Lidl Ελλάς και του Mediterranean Women’s Fund, καταγράφει την έκταση του φαινομένου και αναδεικνύει προτάσεις για την αντιμετώπισή του