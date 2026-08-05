Red Code την Πέμπτη για Αττική, Βοιωτία και Εύβοια – Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026, καθώς σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4) σε περιοχές της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας.

Ειδικότερα, σε κατηγορία κινδύνου 4 εντάσσονται η Περιφέρεια Αττικής, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

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Με βάση τα προγνωστικά στοιχεία, οι παραπάνω περιοχές τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, με απόφαση που ελήφθη έπειτα από την αξιολόγηση της Ομάδας Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η απόφαση ελήφθη καθώς, σύμφωνα με την Ομάδα Έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, στις παραπάνω περιοχές προβλέπεται Πολύ Υψηλός Κίνδυνος Πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 4).

Η κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, με την ενεργοποίηση και ανάπτυξη του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και των απαιτούμενων μέσων και πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Παράλληλα, προβλέπεται η δρομολόγηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τον περιορισμό των επιπτώσεων τυχόν καταστροφικών φαινομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες των περιοχών που τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π), αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν ζητήματα ετοιμότητας, συντονισμού και λήψης των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση του αξημένου κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών.