Με γαλλική σφραγίδα η επανεκκίνηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου: Η Meridiam αποκτά τον έλεγχο της GSI
Υπό την παρουσία Μητσοτάκη
Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, σήμερα στις 16:30 θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μάξιμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η υπογραφή της συμφωνίας για είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam, ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector (GSI), η οποία σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.
Επίσης, θα υπογραφεί τριμερής συμφωνία μεταξύ ΑΔΜΗΕ, GSI και Nexans για τις εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση του έργου.
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