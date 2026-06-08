“PosoKanei”: Η νέα εφαρμογή του υπουργείου ανάπτυξης για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ – Πότε κάνει “πρεμιέρα”

“Πρεμιέρα” αναμένεται να κάνει μέσα στις επόμενες μέρες το «PosoKanei», η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της οποίας οι καταναλωτές θα μπορούν να γνωρίζουν online, ανά πάσα ώρα και στιγμή, πόσο κοστίζει ένα προϊόν σε κάθε σούπερ μάρκετ, καθώς και την τιμή του σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε σχετικά: “Με το «PosoKanei» θα μπορεί ο κάθε καταναλωτής να βλέπει ποια είναι η πραγματικότητα”.

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Πρόκειται για ένα μέτρο που έχει προαναγγείλει το υπουργείο εδώ και καιρό, με φόντο τις ανατιμήσεις που έφερε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αλλά και σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές των φρούτων και των λαχανικών στα ράφια των σούπερ μάρκετ θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στη νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ με όνομα «Agro-Verify», η οποία θα αποκαλύπτει την πορεία της τιμής από το χωράφι, στο ράφι.