Πόσες φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν με την οριστικοποίηση των προσυμπληρωμένων – Τι να προσέξετε με τις τροποποιητικές

Σε 2,3 εκατομμύρια σε σύνολο 6,9 εκατομμυρίων ανέρχονται οι φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά την οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων, που αφορούν συνολικά σε 999.523 φυσικά πρόσωπα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την υποβολή περίπου του 30% των φετινών δηλώσεων φόρου εισοδήματος, τουλάχιστον το 70% των φορολογουμένων, είτε δεν πληρώνουν φόρο είτε λαμβάνουν επιστροφή για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, όπως προκύπτει, μία στις τέσσερις φορολογικές δηλώσεις είναι χρεωστική (με μέσο φόρο 1.000 ευρώ), τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους δικαιούνται επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 222 ευρώ, ενώ το 38,4% των δηλώσεων είναι μηδενικές.

Ήδη 319.592 φορολογούμενοι έχουν λάβει την επιστροφή φόρου στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με τις πληρωμές από την ΑΑΔΕ να ανέρχονται σε 65,81 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα, για 126.976 φορολογούμενους έχουν διενεργηθεί συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου εισοδήματος, συνολικού ύψους 28,8 εκατομμύρια ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος που προκύπτει από την εκκαθάριση της δήλωσης καταβάλλεται σε 8 μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με κλιμακωτή έκπτωση.

Η πρώτη δόση του φόρου πληρώνεται μέχρι 31 Ιουλίου 2026 και οι υπόλοιπες 7 μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων 7 μηνών.

Εάν ο φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου, έκπτωση:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

4% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Μαΐου,

3% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουνίου και

2% εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου

Στην περίπτωση των προεκκαθαρισμένων δηλώσεων, οι φορολογούμενοι μπορούν να ελέγχουν τη δήλωσή τους, και αν διαπιστώσουν ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία, πρέπει να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να τροποποιήσουν ή και να συμπληρώσουν τα ορθά στοιχεία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται χωρίς κυρώσεις, καθώς επέχει θέση αρχικής δήλωσης, εφόσον υποβληθεί μέχρι και την Τετάρτη 15/7/2026.

Σημειώνεται πως αν υποβληθεί εμπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση από την οποία προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου προς καταβολή και ο φορολογούμενος επιθυμεί να εξοφλήσει το συνολικό ποσό του φόρου εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026, παρέχεται για το αρχικό ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εφόσον από την τροποποιητική δήλωση προκύπτει επιπλέον ποσό φόρου, το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.