Ποιοι συνταξιούχοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά το 2026 και ποιοι το 2027 – Αναλυτικά παραδείγματα
Καταργείται σε δύο φάσεις
Την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 671.000 συνταξιούχους σε δύο φάσεις ανακοίνωσε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ του Σαββάτου (06.09).
Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, το 50% της προσωπικής διαφοράς θα καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα ενσωματωθεί στις συντάξεις. Το υπόλοιπο ποσό πρόκειται να ενσωματωθεί στις συντάξεις από το 2027, οπότε και καταργείται η προσωπική διαφορά.
Το μέτρο αυτό αφορά 671.000 συνταξιούχους που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν έχουν δει καθόλου αυξήσεις στα χρήματά τους. Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι σχεδόν 300.000 συνταξιούχοι θα βγουν κερδισμένοι με αυτό το μέτρο από το 2026 και οι υπόλοιποι το 2027 με την οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.
Ποιοι συνταξιούχοι οφελούνται
- Συνταξιούχοι με χαμηλή σύνταξη (700-800 ευρώ) και υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς κάτω από 50 ευρώ.
- Συνταξιούχοι με σύνταξη από 800 ευρώ ως 1.200 ευρώ και προσωπική διαφορά ως 55 ευρώ.
- Συνταξιούχοι με σύνταξη από 1.200 ευρώ ως 2.000 ευρώ και προσωπική διαφορά ως 105 ευρώ.
- Συνταξιούχοι με σύνταξη από 2.000 ευρώ ως 2.240 ευρώ και προσωπική διαφορά ως 110 ευρώ.
- Συνταξιούχοι με σύνταξη από 2.240 ευρώ ως 2.725 ευρώ και προσωπική διαφορά ως 150 ευρώ.
