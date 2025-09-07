Ποιοι συνταξιούχοι θα μηδενίσουν την προσωπική διαφορά το 2026 και ποιοι το 2027 – Αναλυτικά παραδείγματα

Την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 671.000 συνταξιούχους σε δύο φάσεις ανακοίνωσε από το βήμα της 89ης ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ του Σαββάτου (06.09).

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, το 50% της προσωπικής διαφοράς θα καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 και θα ενσωματωθεί στις συντάξεις. Το υπόλοιπο ποσό πρόκειται να ενσωματωθεί στις συντάξεις από το 2027, οπότε και καταργείται η προσωπική διαφορά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μέτρο αυτό αφορά 671.000 συνταξιούχους που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν έχουν δει καθόλου αυξήσεις στα χρήματά τους. Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει ότι σχεδόν 300.000 συνταξιούχοι θα βγουν κερδισμένοι με αυτό το μέτρο από το 2026 και οι υπόλοιποι το 2027 με την οριστική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς.

Ποιοι συνταξιούχοι οφελούνται