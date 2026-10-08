Πιερρακάκης στο Eurogroup: Προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με δημοσιονομική αξιοπιστία

Την ανάγκη να προστατευθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις από το κόστος της ενεργειακής κρίσης, με παράλληλη διαφύλαξη της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της Ευρώπης, υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στο Λουξεμβούργο.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup περιέγραψε μια «δύσκολη εξίσωση», με τις υψηλές τιμές ενέργειας και τον αυξανόμενο πληθωρισμό από τη μία πλευρά και τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων από την άλλη.

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«Δεν πρόκειται για δύο ανταγωνιστικούς στόχους. Πρέπει να επιτύχουμε και τα δύο ταυτόχρονα», τόνισε, χαρακτηρίζοντας την «προστασία» και τη «διαφύλαξη» ως τις δύο λέξεις-κλειδιά.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να ανταποκριθεί στις επιβαρύνσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, διατηρώντας ταυτόχρονα την αξιοπιστία του δημοσιονομικού πλαισίου.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, κάθε Ευρωπαίο πολίτη που βιώνει το κόστος της ενεργειακής κρίσης. Ταυτόχρονα, πρέπει να διαφυλάξουμε τη δημοσιονομική αξιοπιστία του πλαισίου μας», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η ατζέντα της συνεδρίασης αντανακλά αυτές τις προτεραιότητες: τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και την καλύτερη αξιοποίηση των κρατικών προϋπολογισμών για τις στρατηγικές ανάγκες και επενδύσεις της Ευρώπης.

Οι πιέσεις στα ομόλογα και οι πρωτοβουλίες Ελλάδας–Ιταλίας

Ερωτηθείς για τις επιστολές του Έλληνα πρωθυπουργού και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι έχουν υπάρξει και άλλες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της διπλής πρόκλησης.

Τόνισε ότι οι απαντήσεις πρέπει να αναζητηθούν εντός των διαθέσιμων κανόνων και του ευρωπαϊκού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβολές των συνθηκών.

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Για τις αγορές ομολόγων, ανέφερε ότι οι πιέσεις συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την αυξημένη ζήτηση για ιδιωτικό δανεισμό και τις αλλαγές στο διεθνές περιβάλλον, χαρακτηρίζοντας τις εξελίξεις παγκόσμιου χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαφορετικές προτεραιότητες των κρατών-μελών αντανακλούν διαφορετικές οικονομικές πραγματικότητες: ορισμένες χώρες βιώνουν εντονότερα την ενεργειακή κρίση, ενώ άλλες εστιάζουν περισσότερο στις δημοσιονομικές πιέσεις και στα περιθώρια αποδόσεων των ομολόγων.

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«Πιστεύω ότι μπορούμε να επιτύχουμε τη σωστή ισορροπία, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν», δήλωσε.

Μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις παρά τις άμεσες πιέσεις

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης πρέπει να προχωρά παράλληλα με τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η Ευρώπη.

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Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενόψει των διεθνών συναντήσεων της επόμενης εβδομάδας στη Μπανγκόκ, καθώς και η πρόοδος στην Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Η δέσμη μέτρων για την ενοποίηση των αγορών και την εποπτεία, Market Integration and Supervision Package (MISP), περιλαμβάνεται στην ατζέντα του ECOFIN της Παρασκευής.

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«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις άμεσες πιέσεις και προκλήσεις, χωρίς να υποτιμούμε τις επενδύσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν για το αύριο», επισήμανε.

Ξεκινά η διαδικασία αντικατάστασης της Ίζαμπελ Σνάμπελ

Ο πρόεδρος του Eurogroup ανακοίνωσε επίσης ότι στη συνεδρίαση θα εκκινήσει η διαδικασία αντικατάστασης της Ίζαμπελ Σνάμπελ στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Όπως ανέφερε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει λάβει σχετική επιστολή από την ΕΚΤ, καθώς η θητεία της ολοκληρώνεται στις αρχές Ιανουαρίου.

Πρόσθεσε ότι θα δώσει περισσότερες πληροφορίες στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συζήτηση με τους ομολόγους του.