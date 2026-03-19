Πετρέλαιο: Το αμερικανικό αργό ξεπέρασε για λίγο τα 100 δολάρια το βαρέλι

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) αυξήθηκε σήμερα για λίγο περισσότερο από 5%, αγγίζοντας πάνω από τα 100 δολάρια, καθώς οι ανησυχίες για την προμήθεια πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή εξαπλώθηκαν στις ΗΠΑ, προτού η ανοδική τάση της τιμής επιβραδυνθεί.

Γύρω στις 18:05 ώρα Ελλάδας, η τιμή του WTI για παράδοση Απριλίου, αυξήθηκε κατά 2,29% φτάνοντας τα 98,53 δολάρια το βαρέλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, για παράδοση Μαΐου, αυξήθηκε κατά 2,01% φτάνοντας τα 109,54 δολάρια.