ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταβάλλονται σήμερα 175 εκατ. σε 132.000 αγρότες για το “Μέτρο 23”

Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ για ακόμα δύο κατηγορίες δικαιούχων, με 132.584 αγρότες να βλέπουν σήμερα στους λογαριασμούς τους το ποσό των 175,47 εκατ. ευρώ λαμβάνουν.

Πιο αναλυτικά:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρώτη πληρωμή αφορά την πρώτη εκκαθάριση του Μέτρου 23, «Έκτακτη, προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μετά την 1η Ιανουαρίου 2024».

Οι δικαιούχοι είναι 131.444 και το συνολικό ποσό 157.466.387,8 ευρώ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν έχουν περιληφθεί στις καταστάσεις πληρωμής γεωργοί/μελισσοκόμοι, οι οποίοι είτε εντοπίζονται να μην έχουν συμμορφωθεί ως προς τις υποχρεώσεις τους έναντι των ενωσιακών διατάξεων, είτε βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλες ελεγκτικές αρχές.

Οι συγκεκριμένες πληρωμές είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και δεν εκχωρούνται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων.

Όπως επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση, μέχρι τα τέλη του έτους θα ακολουθήσει συμπληρωματική πληρωμή με ανακατανομή πιστώσεων.

Η δεύτερη πληρωμή αφορά την πρώτη εκκαθάριση για το 2024 της Παρέμβασης Π3-70-1.5, «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» ΣΣΚΑΠ. Οι δικαιούχοι είναι 1.104 και το συνολικό ποσό 18.006.337,61 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπολογισμός πληρωμής πραγματοποιήθηκε, με βάση το προσδιορισθέν ζωικό κεφάλαιο μετά το σύνολο των προβλεπόμενων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων, και την εφαρμογή των μειώσεων-κυρώσεων στις περιπτώσεις αποκλίσεων με το αιτούμενο ζωικό κεφάλαιο.