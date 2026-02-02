Οι πληρωμές Ιανουαρίου της ΔΥΠΑ – Αναλυτικά στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων

«Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση, ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Ιανουαρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς, ειδικές επαγγελματικές ομάδες και φορείς υποδοχής/εργοδότες. Οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα», σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «με τις πληρωμές Ιανουαρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό ρόλο της στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης. Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες. Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Α. Τακτικά Επιδόματα Ανεργίας 141.318.776,66 218.208 Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Β. Βοηθήματα Ανεργίας Αυτοαπασχολούμενων 310.377,96 524 Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Γ. Παροχές Μητρότητας – Γονεϊκότητας 2.803.370,82 3.288 Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι

Δ. Επίδομα Εργασίας 242.142,86 822 Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Ε. Επίδομα Μακροχρονίων Ανέργων 453.804,00 2.252 Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι ΣΤ. Ειδικό Εποχικό Βοήθημα 4.098.086,53 4.890 Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Ζ. Λοιπές Παροχές Ασφάλισης 53.851,90 55

Δαπάνη (€) Ωφελούμενοι Θ. Προγράμματα Κατάρτισης εργαζομένων – ανέργων 9.500.563,78 7.155