Οι καταναλωτές στρέφονται σε ρούχα second – hand για οικονομία (εικόνες)

Η ακρίβεια και η συνεχής αύξηση των τιμών οδηγούν όλο και περισσότερους καταναλωτές στην αναζήτηση οικονομικότερων επιλογών. Ένας από τους τομείς όπου οι πολίτες επιλέγουν να περιορίσουν τα έξοδά τους είναι η ένδυση, στρεφόμενοι ολοένα και περισσότερο σε ρούχα second hand, δηλαδή ελαφρώς μεταχειρισμένα.

Όπως εξηγεί στο DEBATER υπεύθυνη καταστήματος που δραστηριοποιείται στην πώληση ρούχων από δεύτερο χέρι, η ζήτηση το τελευταίο διάστημα έχει αυξηθεί αισθητά, καθώς οι καταναλωτές αναζητούν ποιοτικές επιλογές σε χαμηλότερες τιμές.

«Ο κόσμος πλέον ψάχνει περισσότερο. Έχει αυξηθεί η ζήτηση των ρούχων second hand. Είναι απολύτως ασφαλή, καθώς τα περνάμε από κλίβανο πριν τα πουλήσουμε. Εμάς μας τα στέλνουν εταιρείες με τιμολόγιο κανονικά. Μπορείς να βρεις μέχρι και επώνυμα ρούχα», σημειώνει.

Η ίδια εξηγεί ότι η διαφορά τιμής σε σχέση με ένα καινούργιο ρούχο είναι μεγάλη, κάτι που λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για τους καταναλωτές.

«Για παράδειγμα, ένα ρούχο που θα πουλιόταν καινούργιο 150€, εμείς το δίνουμε ίδιο, ελαφρώς μεταχειρισμένο, στα 30€. Δεν διστάζουν πλέον οι καταναλωτές. Όταν στο σούπερ μάρκετ πρέπει να δώσεις τέτοιο ποσό το λιγότερο την εβδομάδα, σίγουρα θα ψάξεις ρούχο κάτω από 50€», τονίζει.

Στα καταστήματα second hand μπορεί κανείς να βρει μεγάλη ποικιλία προϊόντων, από καθημερινά ρούχα μέχρι επώνυμα κομμάτια, ενώ δεν λείπουν και τα πανωφόρια για τον χειμώνα.

«Έχουμε και μπουφάν. Επίσης έχουμε και ρούχα από στοκ», καταλήγει η υπεύθυνη, επισημαίνοντας ότι η στροφή των καταναλωτών σε πιο οικονομικές λύσεις φαίνεται πως αποτελεί πλέον μια σταθερή τάση της αγοράς.