Χρηματιστήριο: Έκλεισε με πτώση 1,37% – Στα 232,48 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου. Ήπια πτωτικά κινούνται τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ενώ σε θετικό έδαφος άνοιξαν οι δείκτες της Wall Street μετά την παράταση εκεχειρίας στον πόλεμο ΗΠΑ- Ιράν από τον Αμερικανό Πρόεδρο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.229,59 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,37%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.225,56 μονάδες (-1,55%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 232,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.149.434 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,46%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,51%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με άνοδο έκλεισαν οι μετοχές της Aktor (+1,,45%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,23%) και της Σαράντης (+0,27%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aegean Airlines (-6,51%), του ΔΑΑ (-6,02%), της Allwyn (-3,14%), της Alpha Bank (-3,94%), της ElvalHalcor (-2,33%) και της Coca Cola HBC (-2,21%).

Οι μετοχές του ΔΑΑ διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,6620 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 10,820.018 και 4.802.361 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν Alpha Bank με 40,17 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 36,64 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 36 μετοχές, 71 πτωτικά και 17 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Frigoglass (+5,45%) και Εκτέρ (+3,22%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία(π) (-28,20%) και Aegean Airlines (-6,51%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 11.1600 +1,45%

ALLWYN: 13,1700 -3,16%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,1900 -0,86%

METLEN: 33,5800-1,52%

OPTIMA: 9,0800 -1,41%

ΤΙΤΑΝ: 46,1800 -1,41%

ALPHA BANK: 3,6940 -3,04%

AEGEAN AIRLINES: 12,2000 -6,51%

VIOHALCO: 14,2600 -1,79%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 41,2000 +1,23%

ΔΑΑ: 10,3000 -6,02%

ΔΕΗ: 18,4900 -1,02%

COCA COLA HBC: 48,7500 -2,21%

ΕΛΠΕ: 9,4200 -1,26%

ELVALHALCOR: 3,9850 -2,33%

ΕΘΝΙΚΗ: 14,3000 -1,24%

ΕΥΔΑΠ: 9,4400 -0,11%

EUROBANK: 3,9200 -1,95%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1600 -1,36%

MOTOR OIL: 35,6000 -0,56%

JUMBO: 23,9000 -0,83%

ΟΛΠ: 38,4000 -0,78%

ΟΤΕ: 18,2800 -0,11%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,2760 -1,00%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 14,8000 +0,27%