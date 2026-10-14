Μυτιληναίος από Λάρισα: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για επαναβιομηχάνιση χωρίς απάντηση στο ενεργειακό κόστος»

Ένα σημαντικό έργο για την ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας εγκαινιάστηκε την Τετάρτη (14/10) στις Νέες Καρυές Λάρισας, με τη METLEN Energy & Metals και τον Όμιλο Καράτζη να παρουσιάζουν τη νέα αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Καράτζη, Αντώνης Καράτζης, καθώς και βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

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Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόκειται για τη μεγαλύτερη αυτόνομη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στην Ανατολική Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το έργο αναδεικνύει τη σημασία των συστημάτων αποθήκευσης για την καλύτερη αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), αλλά και για την ενίσχυση της σταθερότητας του ηλεκτρικού δικτύου.

Μυτιληναίος: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για επαναβιομηχάνιση χωρίς να έχουμε απαντήσει στο ενεργειακό κόστος»

Κατά την ομιλία του, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος χαρακτήρισε τη νέα εγκατάσταση ένα έργο που αποτυπώνει τη μετάβαση του ελληνικού ενεργειακού συστήματος σε ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας.

«Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που εγκαινιάζουμε σήμερα, εδώ στη Θεσσαλία, τη μεγαλύτερη αυτόνομη εγκατάσταση αποθήκευσης ενέργειας στην Ανατολική Ευρώπη και μία από τις μεγαλύτερες στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ανέφερε.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος της METLEN επισήμανε ότι η αποθήκευση ενέργειας, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη των δικτύων και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αξιοποίηση της καθαρής ενέργειας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σχέση μεταξύ ενεργειακού κόστους και βιομηχανικής ανάπτυξης.

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«Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε το ενεργειακό σύστημα χωρίς να σκεφτόμαστε πώς θα λειτουργήσει η βιομηχανία. Δεν μπορούμε να μιλάμε για επαναβιομηχάνιση χωρίς να έχουμε απαντήσει στο ενεργειακό κόστος», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια προϋποθέτει επενδύσεις σε υποδομές που θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να αξιοποιήσει αποτελεσματικότερα τους δικούς της ενεργειακούς πόρους.

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Η σημασία της αποθήκευσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η νέα μονάδα στις Νέες Καρυές Λάρισας εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης υποδομών που μπορούν να υποστηρίξουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.

Η λειτουργία των συστημάτων αποθήκευσης βασίζεται στη δυνατότητα συγκέντρωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε περιόδους αυξημένης παραγωγής και διάθεσής της στο δίκτυο όταν υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση.

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Με τον τρόπο αυτό, η αποθήκευση μπορεί να συμβάλει στη μείωση της απώλειας διαθέσιμης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του ηλεκτρικού συστήματος.

Όπως επισήμανε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, τέτοιου είδους επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ένα πιο ευέλικτο και ανθεκτικό ενεργειακό σύστημα.

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«Και όσο περισσότερες τέτοιες επενδύσεις πραγματοποιούνται, τόσο περισσότερο μπορούμε να αξιοποιήσουμε το μεγάλο ενεργειακό πλεονέκτημα που διαθέτει η χώρα», σημείωσε.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η METLEN θα συνεχίσει να επενδύει σε ανάλογες υποδομές τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Καράτζης: «Χωρίς αποθήκευση δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά αποτελεσματική ενεργειακή μετάβαση»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Καράτζη, Αντώνης Καράτζης, χαρακτήρισε τα εγκαίνια της νέας εγκατάστασης σημαντικό ορόσημο για τον όμιλο και την ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο Καράτζη και για το ενεργειακό μέλλον της χώρας», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η συμμετοχή σε ένα έργο αποθήκευσης ενέργειας τέτοιας κλίμακας αποτελεί στρατηγική επιλογή για επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Ο Αντώνης Καράτζης στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία των δύο ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων.

«Μαζί με τη METLEN, αποδεικνύουμε ότι δύο κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να ενώσουν δυνάμεις, τεχνογνωσία και επενδυτική βούληση, υλοποιώντας έργα διεθνών προδιαγραφών», ανέφερε.

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας δεν αρκεί από μόνη της για την επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης.

«Χωρίς αποθήκευση, δεν μπορεί να υπάρξει πραγματικά αποτελεσματική ενεργειακή μετάβαση», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δυνατότητα αποθήκευσης της πλεονάζουσας ενέργειας και επαναδιοχέτευσής της στο δίκτυο όταν απαιτείται είναι καθοριστική για τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος.

Νέες επενδύσεις και ενεργειακή ασφάλεια

Οι επικεφαλής των δύο ομίλων συνέδεσαν τη νέα επένδυση με τη γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας και της παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος υποστήριξε ότι η σύνδεση καθαρής ενέργειας, αποθήκευσης και δικτύων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Αντίστοιχα, ο Αντώνης Καράτζης σημείωσε ότι το έργο σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου για τον όμιλό του, με στόχο την ενεργότερη παρουσία του σε μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις.

Η μονάδα των Νέων Καρυών αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αυξανόμενης σημασίας που αποκτούν οι υποδομές αποθήκευσης, καθώς η Ελλάδα επεκτείνει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Το ζητούμενο πλέον είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση αυτής της παραγωγής, η ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος και η δημιουργία συνθηκών που θα επιτρέψουν στην ελληνική βιομηχανία να λειτουργεί με μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια.