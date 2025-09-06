Κυριάκος Μητσοτάκης – 89η ΔΕΘ: Οι νέοι φορολογικοί συντελεστές και οι μειώσεις για οικογένειες με παιδιά

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ ανακοίνωσε τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2 μονάδες για όλους, με πρόσθετες μειώσεις στις οικογένειες ανά παιδί.

«Ενισχύουμε την κοινωνία παρά το γεγονός ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να δαπανήσουμε χρήματα για την εθνική μας άμυνα. Αν κάποιοι ήθελαν αντί για Ραφάλ και Μπελαρά να τα κάνουμε επιδόματα να το πουν καθαρά. Εγώ εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω. Όπως δεν κάνω και στη θέση μας στον πυρήνα της Ευρώπης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνοντας πως δεν επιτρέπονται ακροβασίες όπως να εξισώναμε τον θύτη με το θύμα στην Ουκρανία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο τόπος αυτός απομονώθηκε μια φορά από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Όσο είμαι πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψω να συμβεί για δεύτερη φορά», ξεκαθάρισε.

Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η φετινή ΔΕΘ είναι σταθμός στο μέσο της δεύτερης τετραετίας. «Απόφασή μου είναι να πατήσουμε γκάζι ώστε το 2027 να ανατείλει για τη χώρα και την παράταξή μας μια νέα τετραετία, ακόμα πιο πετυχημένη», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι σε όσα θα εξαγγείλει θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα μέτρα που ήδη εχουν ανακοινωθεί.

«Θυμάμαι το 2023 λίγο μετά την δεύτερη εκλογική μας νίκη, από αυτό το βήμα , είχα αναφερθεί στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Αμφιβάλλω αν τότε άκουσα έστω ένα δειλό χειροκρότημα. Ήταν αυτές οι αθόρυβες αλλαγές που δίνουν τη δυνατότητα να επιστρέφουμε σε δύο μήνες και κάθε χρόνο ένα ενοίκιο στους ενοικιαστές και να στηρίζουμε τους χαμηλοσυνταξιούχους με 250 ευρώ ετησίως. Που μας επιτρέπουν να αναβαθμιστούν τα μισθολόγια στους ενστόλους. ΟΙ αυξήσεις θα είναι σημαντικές και θα ξεκινήσουν από τη μισθοδοσία του Οκτωβρίου. Σημαντική ενίσχυση θα έχουν και οι απολαβές των διπλωματών μας. Κάθε μέτρο στήριξης θα πρέπει να χρηματοδοτείται χωρίς να αμφισβητείται η δημοσιονομική ισορροπία», συνέχισε.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η δημοσιονομική σταθερότητα είναι το θεμέλιο στο οποίο στηρίζεται το οικοδόμημα της κυβερνητικής πολιτικής. Είπε ότι αποτελεί πάγια θέση του ότι ο καλύτερος τρόπος να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες δεν είναι οι παροχές αλλά οι μειώσεις φόρων. Υπενθύμισε ότι η κυβέρνησή του έχει μειώσει 72 τέτοιες επιβαρύνσεις. «Πιστεύουμε στην οικονομική ελευθερία. Υπηρετείται καλύτερα όταν το φορολογικό βάρος είναι λελογισμένο και κατανέμεται δίκαια. Δεν διστάσταμε να καταφύγουμε σε γενναία επιδόματα όταν οι έκτακτες καταστάσεις το επέβάλλαν. Τώρα ήρθε η ώρα να στηρίξουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ωφεληθεί όσο άλλοι και θα το κάνουμε με την πιο τολμηρή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος στην ιστορία της μεταπολίτευσης. Είναι μια παρέμβαση , αυτή μόνο, 1,6 δισ. ευρω. Ανακουφίζει ταυτόχρονα πάνω από 4 εκ φορολογούμενους ενώ σε άλλο σημείο είπε πως ότι ανακοινώνει είναι κοστολογημενο και συμβαδίζει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες».

«Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους – επιπλέον σημαντική μείωση για κάθε παιδί», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για εισόδημα 10.000-20.000 ευρώ:

– από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Οι νέοι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που θα ισχύουν από 01/01/2026

Επιπλέον:

· Για τους νέους έως 25 ετών oι συντελεστές από 0 έως 20.000 ευρώ μηδενίζονται.

· Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο συντελεστής από τα 10.000 έως τα 20.000 θα ανέρχεται σε 9%.