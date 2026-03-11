Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΙΕΑ: «Πράσινο φως» στη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία

Συμφώνησαν οι 32 χώρες μέλη

ΙΕΑ: «Πράσινο φως» στη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία
pixabay
DEBATER NEWSROOM

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) δήλωσε ότι είχε προτείνει την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου.

Ανέφερε ότι 32 χώρες μέλη συμφώνησαν ομόφωνα να διαθέσουν στην αγορά αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυκλοφορία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού πλαισίου που θα είναι κατάλληλο για τις εθνικές συνθήκες κάθε χώρας μέλους, ανέφερε ο IEA.

Η γραμματεία του οργανισμού θα παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της συλλογικής δράσης εν ευθέτω χρόνο, πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ