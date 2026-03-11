ΙΕΑ: «Πράσινο φως» στη μεγαλύτερη απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου στην ιστορία

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) δήλωσε ότι είχε προτείνει την απελευθέρωση 400 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα από τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου.

Ανέφερε ότι 32 χώρες μέλη συμφώνησαν ομόφωνα να διαθέσουν στην αγορά αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Η κυκλοφορία θα πραγματοποιηθεί εντός χρονικού πλαισίου που θα είναι κατάλληλο για τις εθνικές συνθήκες κάθε χώρας μέλους, ανέφερε ο IEA.

Η γραμματεία του οργανισμού θα παράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της συλλογικής δράσης εν ευθέτω χρόνο, πρόσθεσε.