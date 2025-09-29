Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θεωρείτε ότι η Ελλάδα πρέπει να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η EA εξαγοράστηκε για 55 δισ. δολάρια – Αποχωρεί από το χρηματιστήριο

Το mega-deal περιλαμβάνει το PIF της Σαουδικής Αραβίας, τη Silver Lake και την Affinity Partners του Jared Kushner

Η EA εξαγοράστηκε για 55 δισ. δολάρια – Αποχωρεί από το χρηματιστήριο
facebook
DEBATER NEWSROOM

Η Electronic Arts (EA) ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να εξαγοραστεί σε μία συμφωνία-μαμούθ ύψους 55 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τρεις μεγάλους επενδυτές: το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας (PIF), την εταιρεία Silver Lake και την Affinity Partners του Jared Kushner. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, η EA θα αποχωρήσει από το χρηματιστήριο και θα περάσει σε ιδιωτικά χέρια.

Κάθε μέτοχος θα λάβει 210 δολάρια ανά μετοχή, δηλαδή 25% πάνω από την τιμή πριν κυκλοφορήσουν οι πρώτες φήμες για την εξαγορά. Ο CEO της EA, Andrew Wilson, υπογράμμισε ότι οι ομάδες της εταιρείας έχουν δημιουργήσει μοναδικές εμπειρίες για εκατομμύρια παίκτες και ότι η συνεργασία με τους νέους επενδυτές θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Jared Kushner ανέφερε ότι μεγάλωσε παίζοντας παιχνίδια της EA και τώρα τα απολαμβάνει με τα παιδιά του, ενώ η Silver Lake δεσμεύτηκε να επενδύσει περαιτέρω για την ανάπτυξη της εταιρείας. Η συμμετοχή του PIF έχει προκαλέσει συζητήσεις, λόγω των συνδέσεών του με τη Σαουδική Αραβία και του ιστορικού της χώρας στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2027, ενώ μέχρι τότε η EA θα συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της και την κυκλοφορία παιχνιδιών, όπως το Battlefield 6 που προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ