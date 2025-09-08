Η “ακτινογραφία” του φορολογικού πακέτου της ΔΕΘ: Τι αλλάζει για μισθωτούς, οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους – Παραδείγματα

Τους εργαζομένους, τους νέους, την ελληνική οικογένεια και τους συνταξιούχους έχουν επίκεντρο τα οικονομικά μέτρα που εξήγγειλε το Σάββατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Η εξειδίκευση όλων αυτών των μέτρων θα γίνει σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στις 11:00 από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βασικά σημεία του φετινού “καλαθιού” της ΔΕΘ είναι οι αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές, ο ΕΝΦΙΑ, η προσωπική διαφορά, το στεγαστικό, τα τεκμήρια διαβίωσης, οι οικογένειες με παιδιά και οι ένστολοι.

Ειδικότερα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για λιγότερους φόρους στη μεσαία τάξη και ακόμα λιγότερους στις οικογένειες με παιδιά, ενώ δεν θα υπάρχουν καθόλου ή θα υπάρχουν ελάχιστοι φόροι σε νέους έως 30 ετών. Επίσης, αναφέρθηκε στην κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά, στον μειωμένο ΦΠΑ σε δεκάδες νησιά του Αιγαίου και στο νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Οι αλλαγές στη φορολογία – Παραδείγματα

Όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το επόμενο έτος μειώνονται όλοι οι φορολογικοί συντελεστές, πλην εισαγωγικού που παραμένει στο 9%, κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες για εισοδήματα 10.000 έως 40.000 ευρώ, ενώ θα υποχωρούν ακόμη περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.

Βάσει των παραδειγμάτων που έδωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός:

από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% για τρίτεκνους, μηδέν για πολύτεκνους.

ετήσιο όφελος στα 20.000 ευρώ: με 2 παιδιά 600 ευρώ, με 3 παιδιά 1.300 ευρώ, με 4 παιδιά 1.680 ευρώ.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεγαλύτεροι κερδισμένοι είναι:

Όσοι έχουν τρία παιδιά, καθώς μπορεί να κερδίσουν έως και έναν μισθό.

Όσοι έχουν τέσσερα παιδιά, καθώς πιθανόν να κερδίσουν μέχρι και δύο μισθούς.

Οι νέοι έως 25 ετών, καθώς θα κερδίζουν έως δύο μισθούς

Και οι νέοι από 25 έως 30 ετών, καθώς θα κερδίζουν έως και έναν μισθό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παραδείγματα ως προς τη μηνιαία παρακράτηση φόρου:

Για μεικτό μισθό 1.500€ ή 1.210€ καθαρά

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χωρίς παιδί: -12€

Με ένα παιδί: -23€

Με δύο παιδιά: -35€

Με τρία παιδιά: -76€

Με τέσσερα παιδιά: -90€

Για μεικτό μισθό 2.200€ ή 1.585€ καθαρά

Χωρίς παιδί: -24€

Με ένα παιδί: -48€

Με δύο παιδιά: -71€

Με τρία παιδιά: -131€

Με τέσσερα παιδιά: -265€

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά στον μηδενικό φόρο για εργαζόμενους έως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ -και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους:

Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Ενοίκια

Επιπλέον, θεσπίζεται συντελεστής 25%, από 35% που ισχύει σήμερα, για εισοδήματα από ενοίκια, από 12.000 έως 24.000 ευρώ, (για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ διαμορφώνεται σε 15%).

Μέχρι τώρα, για κάθε εκμισθωτή υπήρχε ενιαίος συντελεστής 15% έως τα 12.000 ευρώ. Στη συνέχεια, όμως, αυτός ανέβαινε απότομα στο 35%.

Παράδειγμα

Ένας ιδιοκτήτης ακινήτου με 20.000€ ετήσιο εισόδημα από ενοίκια θα φορολογηθεί με 15% για τις πρώτες 12.000. Για τις υπόλοιπες 8.000€ θα φορολογείται με 25% αντί 35%. Συνεπώς κέρδος στην τσέπη του θα είναι 800€.

Ακόμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ανοικτός σε περαιτέρω μειώσεις φορολογίας ενοικίων εάν υπάρξει μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση.

Ο ΕΝΦΙΑ

Μειώνεται στο μισό ο ΕΝΦΙΑ στις πρώτες κατοικίες σε χωριά με έως 1.500 κατοίκους το 2026 και θα καταργηθεί εντελώς το 2027.

Ταυτόχρονα, στα ακριτικά νησιά με λιγότερους από 20.000 κατοίκους ο ΦΠΑ μειώνεται κατά 30%. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το καθεστώς ισχύει σε πέντε νησιά, αλλά επεκτείνεται σε δεκάδες άλλα.

Τεκμήρια διαβίωσης

Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ΕΡΤ, το τεκμήριο διαβίωσης στα ακίνητα εκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 30%.

Επίσης, διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

Η προσωπική διαφορά

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι μειώνεται στο μισό η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους το 2026 και καταργείται το 2027. Αυτό μεταφράζεται σε πρόσθετο όφελος για 671.000 συνταξιούχους, εκτός από την ελάφρυνση από τους μειωμένους φορολογικούς συντελεστές και την καθιερωμένη ετήσια αύξηση των αποδοχών τους.

Στεγαστικό

Τρία στρατόπεδα αναμένεται να δώσουν ανάσα στο στεγαστικό πρόβλημα, που ταλαιπωρεί πολύ κόσμο.

Συγκεκριμένα:

-Στρατόπεδο «Καραϊσκάκη» στο Χαϊδάρι Αττικής

Έκταση 145 στρεμμάτων περίπου (2 ή 3 γεωτεμάχια), κατασκευή 58 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 696 διαμερίσματα.

-Στρατόπεδο «Ζιάκα», στον δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη

Έκταση 128 στρεμμάτων περίπου (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 50 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 600 διαμερίσματα.

-Στρατόπεδο «Μανουσογιαννάκη», στην Πάτρα.

Έκταση 150 στρεμμάτων (1 γεωτεμάχιο), κατασκευή 60 συγκροτημάτων των 12 διαμερισμάτων, δηλ. συνολικά 720 διαμερίσματα.

Η προοπτική των διαμερισμάτων είναι το 25% από αυτά να στεγάσουν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το 75% να αποδοθεί σε πολίτες χωρίς πρώτη κατοικία. Η πολιτική αυτή θα συνεχιστεί, αποδίδοντας στην κοινωνία πολλά αδρανή δημόσια ακίνητα.

Ένοπλες Δυνάμεις

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, θεσπίζεται νέο αναβαθμισμένο μισθολόγιο στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού, Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και στελεχών του Διπλωματικού Σώματος.

Ο συνολικός αριθμός των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας είναι 151.422.

Απλούστευση αδειοδότησης για επιχειρήσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δήλωσε πως είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Πιο αναλυτικά, μπαίνει μπροστά Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας και νέο νομοσχέδιο απλούστευσης αδειοδοτήσεων για βιομηχανία, ενώ ολοκληρώνονται τα ειδικά χωροταξικά για βιομηχανία και τουρισμό.

Προβλέπονται δράσεις 200 εκατ. ευρώ για εξωστρέφεια και 780 εκατ. μέσω ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ για ευνοϊκά δάνεια σε ΜμΕ.

Από τα ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικού Κλίματος και Εκσυγχρονισμού δρομολογούνται, ενδεικτικά, 700 εκατ. για ενεργειακή αναβάθμιση ΜμΕ, 200 εκατ. για μείωση ενεργειακού κόστους στη βιομηχανία και 300 εκατ. ως εκκίνηση για «πράσινα» ακτοπλοϊκά πλοία.