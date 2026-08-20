Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,23% – Στο +2,70% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Με ήπια άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης (20/8) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά την ήπια καθοδική κίνηση στις ευρωπαϊκές αγορές και το αρνητικό άνοιγμα της Wall Street.

Η προσοχή των επενδυτών επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στις αγορές ομολόγων, ενώ από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι Optima Bank, CrediaBank και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

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Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η μετοχή της οποίας έκλεισε στα 44,82 ευρώ με άνοδο 2,70%, καταγράφοντας την τρίτη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ των τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Στις 2.599,44 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.599,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.

Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε έως τις 2.609,36 μονάδες, με κέρδη 0,61%, ενώ στο χαμηλό ημέρας υποχώρησε στις 2.591,95 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,06%.

Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 200,33 εκατ. ευρώ, με συνολικά 24.081.161 μετοχές να αλλάζουν χέρια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,30%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,20%.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 2,70% στα 44,82 ευρώ

Μεταξύ των τίτλων που ξεχώρισαν στη σημερινή συνεδρίαση ήταν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καταγράφοντας κέρδη 2,70% και κλείνοντας στα 44,8200 ευρώ.

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Στην κορυφή των αποδόσεων της υψηλής κεφαλαιοποίησης βρέθηκε η Optima Bank με +5,34%, ενώ ακολούθησε η CrediaBank με +3,49%.

Μετά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θετικά κινήθηκαν μεταξύ άλλων η ElvalHalcor (+1,92%) και η Metlen (+1,46%).

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Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν η Viohalco (-1,38%), η Coca-Cola HBC (-1,14%), η ΔΕΗ (-1,09%) και η Εθνική Τράπεζα (-0,80%).

Eurobank και Alpha Bank πρώτες σε όγκο συναλλαγών

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών κατέγραψαν η Eurobank, με 3.881.349 μετοχές, και η Alpha Bank, με 3.785.700 μετοχές.

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Σε επίπεδο αξίας συναλλαγών, στην πρώτη θέση βρέθηκε η Πειραιώς με 31,14 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα με 23,42 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο της αγοράς, 62 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 41 υποχώρησαν και 18 παρέμειναν αμετάβλητες.

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Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η μετοχή Λεβεντέρης (π) με +9,52%, με την Optima Bank να ακολουθεί στο +5,34%.

Αντίθετα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Ιντερτέκ (-8,56%) και η ΣΙΔΜΑ (-5,88%).

Οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης