Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοδος 0,23% – Στο +2,70% η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Στις 2.599,44 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης – Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ βρέθηκε μεταξύ των μετοχών που υπεραπέδωσαν στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.
Με ήπια άνοδο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Πέμπτης (20/8) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά την ήπια καθοδική κίνηση στις ευρωπαϊκές αγορές και το αρνητικό άνοιγμα της Wall Street.
Η προσοχή των επενδυτών επικεντρώθηκε στις εξελίξεις στις αγορές ομολόγων, ενώ από την υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι Optima Bank, CrediaBank και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η μετοχή της οποίας έκλεισε στα 44,82 ευρώ με άνοδο 2,70%, καταγράφοντας την τρίτη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο μεταξύ των τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης.
Στις 2.599,44 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 2.599,44 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,23%.
Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε έως τις 2.609,36 μονάδες, με κέρδη 0,61%, ενώ στο χαμηλό ημέρας υποχώρησε στις 2.591,95 μονάδες, σημειώνοντας απώλειες 0,06%.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 200,33 εκατ. ευρώ, με συνολικά 24.081.161 μετοχές να αλλάζουν χέρια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,30%, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 0,20%.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Άνοδος 2,70% στα 44,82 ευρώ
Μεταξύ των τίτλων που ξεχώρισαν στη σημερινή συνεδρίαση ήταν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καταγράφοντας κέρδη 2,70% και κλείνοντας στα 44,8200 ευρώ.
Στην κορυφή των αποδόσεων της υψηλής κεφαλαιοποίησης βρέθηκε η Optima Bank με +5,34%, ενώ ακολούθησε η CrediaBank με +3,49%.
Μετά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, θετικά κινήθηκαν μεταξύ άλλων η ElvalHalcor (+1,92%) και η Metlen (+1,46%).
Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες μεταξύ των μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης κατέγραψαν η Viohalco (-1,38%), η Coca-Cola HBC (-1,14%), η ΔΕΗ (-1,09%) και η Εθνική Τράπεζα (-0,80%).
Eurobank και Alpha Bank πρώτες σε όγκο συναλλαγών
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών κατέγραψαν η Eurobank, με 3.881.349 μετοχές, και η Alpha Bank, με 3.785.700 μετοχές.
Σε επίπεδο αξίας συναλλαγών, στην πρώτη θέση βρέθηκε η Πειραιώς με 31,14 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η Εθνική Τράπεζα με 23,42 εκατ. ευρώ.
Στο σύνολο της αγοράς, 62 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 41 υποχώρησαν και 18 παρέμειναν αμετάβλητες.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η μετοχή Λεβεντέρης (π) με +9,52%, με την Optima Bank να ακολουθεί στο +5,34%.
Αντίθετα, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν η Ιντερτέκ (-8,56%) και η ΣΙΔΜΑ (-5,88%).
Οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης
- AKTOR: 10,0800 ευρώ +0,20%
- ALLWYN: 13,9100 ευρώ -0,50%
- Κύπρου: 10,4600 ευρώ +0,19%
- CrediaBank: 0,9790 ευρώ +3,49%
- Metlen: 48,5400 ευρώ +1,46%
- Optima Bank: 11,8300 ευρώ +5,34%
- Titan: 50,4000 ευρώ +0,10%
- Alpha Bank: 4,4260 ευρώ +0,41%
- Aegean Airlines: 12,1700 ευρώ +1,00%
- Viohalco: 17,1400 ευρώ -1,38%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,8200 ευρώ +2,70%
- ΔΑΑ: 10,4400 ευρώ +0,58%
- ΔΕΗ: 21,8400 ευρώ -1,09%
- Coca-Cola HBC: 51,9000 ευρώ -1,14%
- ΕΛΠΕ: 15,3000 ευρώ +0,99%
- ElvalHalcor: 3,7200 ευρώ +1,92%
- Εθνική: 16,2000 ευρώ -0,80%
- ΕΥΔΑΠ: 11,7800 ευρώ -0,51%
- Eurobank: 4,4700 ευρώ +0,68%
- Lamda Development: 6,5400 ευρώ +0,15%
- Motor Oil: 58,7500 ευρώ +0,26%
- Jumbo: 26,0400 ευρώ -0,23%
- ΟΛΠ: 40,9500 ευρώ αμετάβλητη
- ΟΤΕ: 19,9200 ευρώ +0,45%
- Πειραιώς: 10,0000 ευρώ +0,50%
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις