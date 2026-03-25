Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Άνοδο κατέγραψαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, εν μέσω ελπίδων για επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή μετά τις αμερικανικές αναγγελίες περί ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, το χρηματιστήριο στο Παρίσι ενισχύθηκε κατά 1,32%, στη Φρανκφούρτη κατά 1,68%, στο Λονδίνο κατά 0,83% και στο Μιλάνο κατά 1,34%.