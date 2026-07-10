Η Ευρώπη οδηγεί την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων – Πτώση σε Κίνα και Βόρεια Αμερική
Η ζήτηση αυξήθηκε παγκοσμίως για για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο
Η παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούνιο, λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στην Ευρώπη, αν και οι πωλήσεις μειώθηκαν στην Κίνα και τη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με στοιχεία της συμβουλευτικής εταιρείας Benchmark Mineral Intelligence.
Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 2 εκατομμύρια τον Ιούνιο, ενώ ο όγκος πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκε κατά 2%, αναφέρει το Reuters.
Οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 31% σε περίπου 530.000 μονάδες, ρεκόρ για τον Ιούνιο.
Η BMI αναφέρει ότι η Ευρώπη παραμένει η κύρια κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι ταξινομήσεις στην Κίνα μειώθηκαν κατά 11% σε περίπου 1 εκατομμύριο οχήματα.
Οι ταξινομήσεις στη Βόρεια Αμερική μειώθηκαν κατά 13% μετά το τέλος των φορολογικών πιστώσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν να επεκτείνονται στο εξωτερικό, εν μέσω ασθενέστερης εγχώριας ζήτησης.
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