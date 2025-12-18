Επίδομα Θέρμανσης: Η διαδικασία καταβολής στους δικαιούχους – Όλες οι ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις

Οικονομική ανάσα αναμένεται να λάβουν οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης καθώς οι πληρωμές για την περίοδο 2025-26 ξεκινούν την επόμενη βδομάδα.

Ειδικότερα, τα πρώτα χρήματα του επιδόματος μπαίνουν στους λογαριασμούς την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου και αφορά τους δικαιούχους που ολοκλήρωσαν την καταχώριση των στοιχείων τους στην πλατφόρμα έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025. Το επίδομα, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να αγγίξει τα 1.200 ευρώ σε περιοχές με ακραίο ψύχος.

Το πόσο που θα λάβουν οι δικαιούχοι δεν συμψηφίζεται και είναι ακατάσχετο, όπως ενημερώνει σχετική ρύθμιση. Η διαδικασία των πληρωμών θα εξελιχθεί σε τρία στάδια, ανάλογα με το είδος του καυσίμου και τον χρόνο αγοράς. Για να θεωρηθεί μια αγορά επιλέξιμη, πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένα χρονικά όρια: οι δαπάνες για πετρέλαιο θέρμανσης υπολογίζονται από τις 15 Οκτωβρίου 2025, ενώ για το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύμα και τα λοιπά θερμικά συστήματα η αφετηρία είναι η 1η Οκτωβρίου.

Για ξυλεία και πέλετ, το χρονικό όριο είναι διευρυμένο καθώς αρχίζει στη 1η Ιουνίου 2025 και φτάνει έως το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

Ο προγραμματισμός του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει τη δεύτερη μεγάλη πληρωμή έως τις 29 Μαΐου 2026, η οποία θα καλύψει το σύνολο των αγορών που πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο. Σε αυτή τη φάση, οι καταναλωτές καυσόξυλων και βιομάζας θα πρέπει να έχουν μεριμνήσει ώστε τα παραστατικά τους να έχουν εκδοθεί έως τις 15 Απριλίου και να δηλωθούν στην πλατφόρμα το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2026.

Η τελευταία πληρωμή είναι προγραμματισμένη στις 31 Ιουλίου 2026 με την τρίτη δόση, η οποία αφορά αποκλειστικά τους χρήστες φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, καλύπτοντας τις καταναλώσεις που καταγράφηκαν έως το τέλος της περιόδου θέρμανσης.