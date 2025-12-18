Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές σε ΔΥΠΑ και ΕΦΚΑ – Ποιοι θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου

Εβδομάδα πληρωμών ξεκινάει από σήμερα (18/12) καθώς οδεύουμε προς την εορταστική περίοδο με την ΔΥΠΑ να κάνει την αρχή με καταβολή των σχετικών επιδομάτων.

Από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου ξεκίνησαν οι πληρωμές για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, ανέργους, εργαζόμενους και δικαιούχους επιδομάτων με τα πρώτα χρήματα να φαίνονται απόψε στους λογαριασμούς των πολιτών.

Η ΔΥΠΑ κατέβαλλε νωρίτερα το δώρο Χριστουγέννων στους επιδοτούμενους ανέργους, μαζί με την προπληρωμή όλων των επιδομάτων και παροχών.

Στο πλαίσιο αυτό θα πιστωθούν:

η τακτική επιδότηση ανεργίας,

το επίδομα εργασίας,

η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας,

το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων,

οι παροχές μητρότητας και γονικής άδειας, καθώς και το αντίστοιχο δώρο.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στα ΚΠΑ2. Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι οι άνεργοι που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026 θα λάβουν την προπληρωμή μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Καταβολή συντάξεων από την Παρασκευή (19/12)

Νωρίτερα θα μπει η σύνταξη στους λογαριασμούς των συνταξιούχων οι οποίοι θα λάβουν αύξηση 2,4% βάσει του μηχανισμού ετήσιας αναπροσαρμογής.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025: Θα πληρωθούν οι νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (Ν. 4387), οι μη μισθωτοί του ΟΑΕΕ, οι αγρότες του ΟΓΑ, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες του ΕΤΑΑ.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025: Θα καταβληθούν οι συντάξεις των μισθωτών του ΙΚΑ, των ναυτικών του ΝΑΤ, των δημοσίων υπαλλήλων και των λοιπών ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Όπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα μέσω ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας.

Η αύξηση για τους συνταξιούχους θα κυμανθεί από 12 έως 16,8 ευρώ τον μήνα. Περίπου το 45% των 671.000 συνταξιούχων (δηλαδή 300.000 άτομα) θα λάβουν το 100% της αύξησης, ενώ οι υπόλοιποι με υψηλή προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50%.

Στις 22 Δεκεμβρίου τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ

Με νέα ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ να πραγματοποιούνται νωρίτερα κατά τις μεγάλες εορτές. Έτσι, ο φετινός κύκλος πληρωμών μεταφέρεται στις 22 Δεκεμβρίου, ώστε τα νοικοκυριά να ενισχυθούν οικονομικά πριν τις γιορτές. Έτσι, την Δευτέρα (22/12) θα καταβληθούν:

η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού (Α21),

το επίδομα ενοικίου,

το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ),

τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα,

τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής,

και όλα τα λοιπά οικονομικά βοηθήματα του Οργανισμού.

Δώρο Χριστουγέννων

Για τον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, αν και οι επιχειρήσεις μπορούν να το δώσουν και νωρίτερα.

Το ποσό αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό για όσους αμείβονται μηνιαίως και σε 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο. Η βάση υπολογισμού είναι οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου ή, για όσους αποχώρησαν νωρίτερα, η ημερομηνία λύσης της σύμβασης.

Για τους επιδοτούμενους ανέργους, το δώρο ισούται με έναν μήνα πλήρους επιδότησης, εφόσον έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας μήνας ανεργίας μέσα στο έτος. Μετά την τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού, το ποσό ανέρχεται στα 540 ευρώ.