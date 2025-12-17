Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου η πρώτη δόση

Μέχρι την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου αναμένεται να μπουν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα χρήματα από την πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης 2025-2026.

Η δόση περιλαμβάνει:

-Την προκαταβολή του επιδόματος.

-Τις αγορές που έχουν τιμολογηθεί μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2025.

-Καυσόξυλα & πέλετ (βιομάζα): από 1η Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Το ποσό για τους δικαιούχους κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ.

Τους δικαιούχους που είχαν καταχωρίσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στην πλατφόρμα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 5ης Δεκεμβρίου 2025.

Το επίδομα θέρμανσης έχει σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε συμψηφισμό με οφειλές προς το Δημόσιο.

Για να είναι επιλέξιμη η αγορά καυσίμου, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στα παρακάτω χρονικά διαστήματα:

-Πετρέλαιο θέρμανσης: από 15 Οκτωβρίου 2025.

-Φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα & λοιπά θερμικά συστήματα: από 1η Οκτωβρίου 2025.