Eπίδομα θέρμανσης: Άνοιξε η πλατφόρμα των αιτήσεων – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Άνοιξε επίσημα σήμερα (10/11) η πλατφόρμα για τις αιτήσεις που αφορούν το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή σεζόν 2025-26.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να υποδεχθεί αιτήσεις από περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Με ανάρτησή της στο Instagram η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης:

«Η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης άνοιξε. aade.gr/mythermansi

Έρχονται κρύα! Γι’ αυτό κάντε αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Η πλατφόρμα άνοιξε!».

Τα νοικοκυριά θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έως 5 Δεκεμβρίου 2025. Οι δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα χορηγείται στα φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης, θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Από 100 έως 800 ευρώ η ενίσχυση

Η ενίσχυση κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και η προκαταβολή θα δοθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Για τους δικαιούχους που κατοικούν στις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας το επίδομα θέρμανσης μπορεί να φθάσει ακόμα και τα 1.200 ευρώ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Στην αίτηση αναγράφονται, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:

Το ΑΦΜ του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογικής δήλωσης.

Το ονοματεπώνυμό του.

Ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του.

Η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία.

Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου κύριας κατοικίας.

Η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη.

Στο επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2025-2026 συμμετέχουν οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη), φυσικό αέριο, υγραέριο, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και κατά περίπτωση σε ηλεκτρική ενέργεια.

Εισοδηματικά κριτήρια

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Κριτήρια

Τα φυσικά πρόσωπα που ορίζονται ως δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης δικαιούνται επιδόματος θέρμανσης, εφόσον πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α. Εισοδηματικά:

– Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό, ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 24.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Επιπλέον, εφόσον πρόκειται για ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, δεν υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.

β. Ακίνητης Περιουσίας: Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Πώς υπολογίζεται το επίδομα

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης χρησιμοποιούνται συντελεστές που εκφράζουν τόσο τις κλιματικές όσο και τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στους οικισμούς της Ελληνικής Επικράτειας, βάσει του υπολογισμού των βαθμοημερών θέρμανσης, οι οποίες αποτελούν δείκτη για τη δριμύτητα του κλίματος και των καιρικών συνθηκών μιας περιοχής και επομένως της απαιτούμενης κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση.

Το ποσό αναφοράς του επιδόματος ανέρχεται σε 380 ευρώ για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σε 360 ευρώ για χρήση βιομάζας (πέλετ), σε 350 ευρώ για χρήση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή καυσόξυλων, σε 325 ευρώ για χρήση φυσικού αερίου, και σε 300 ευρώ για χρήση πετρελαίου εσωτερικής καύσης ή φωτιστικού πετρελαίου (μπλε κηροζίνη) ή υγραερίου, προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του δικαιούχου.

Το ποσό του επιδόματος χορηγείται σε προκαταβολή και σε επόμενες δόσεις. Το συνολικό ποσό του επιδόματος που θα προκόψει κατά τα ανωτέρω δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού των 100 ευρώ και ούτε να υπερβαίνει το ποσό των 800 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.

Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς των οποίων ο συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1), το ως άνω υπολογιζόμενο ύψος του επιδόματος, προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Λόγω των ακόμα υψηλότερων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς όπου ο συντελεστής τρεχουσών καιρικών συνθηκών (ΣΟ-Μ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1,2 το επίδομα προσαυξάνεται κατά επιπλέον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ κατ’ ανώτατο όριο.