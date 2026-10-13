Παπασταύρου: “Οριζόντια η αύξηση στο επίδομα θέρμανσης – Στόχος το πετρέλαιο να είναι κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο”

Για τις παρεμβάσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης, οι οποίες θα ξεκινήσουν από αύριο, Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, μίλησε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παπασταύρου, ξεεκαθάρισε ότι πρόκειται για στοχευμένα μέτρα τα οποία θα μπορέσουν να βοηθήσουν κάθε νοικοκυριό να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις χωρίς να ναρκοθετείται η δημοσιονομική σταθερότητα «την οποία αυτή την στιγμή μέσα σε αυτήν την παγκόσμια κρίση, πρέπει να τη διαφυλάξουμε», ενώ εξήγησε ότι θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στις περιοχές με το περισσότερο κρύο και τις περιοχές με τις περισσότερες ημέρες που έχουν κρύο.

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Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε ότι οι παρεμβάσεις θα είναι σε δύο επίπεδα: «Η μια θα είναι η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σε σχέση με πέρσι που είναι οριζόντια και όχι κλιμακωτά και η δεύτερη θα είναι στην αντλία στην επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ/λίτρο που έκλεισε τον Απρίλιο.

Διευκρίνισε, ακόμα, ότι «η ανακοίνωση θα είναι για τις 15 Οκτωβρίου με 30 Οκτωβρίου, για τη δεύτερη αυτή παρέμβαση όπως είχαμε και με το ντίζελ».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε και στο έργο της GSI για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου υπενθυμίζοντας την είσοδο σε αυτό της γαλλικής Meridian. Όπως είπε προχωράει το έργο και, εντός των επόμενων εβδομάδων θα ξεκινήσει».

Όπως τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται για ένα έργο ενεργειακής ασφάλειας και για την Ελλάδα, και για την Ευρώπη και για τις ΗΠΑ.