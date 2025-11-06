Επεκτείνεται το ψηφιακό πελατολόγιο – Ποιοι κλάδοι παίρνουν σειρά

Επεκτείνεται στις περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες το ψηφιακό πελατολόγιο, το οποίο ήδη από την 1η Ιουλίου εφαρμόζεται σε χιλιάδες επαγγελματίες του κλάδου του αυτοκινήτου (συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώρους στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων).

Σειρά, σύντομα, αναμένεται να πάρουν οι εταιρείες catering, διοργανωτές εκδηλώσεων, επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αίθουσες και κτήματα δεξιώσεων καθώς και επιχειρήσεις ηχητικού και φωτιστικού εξοπλισμού.

Όπως πράττουν, λοιπόν, οι επαγγελματίες του κλάδου του αυτοκινήτου, που καθημερινά καταγράφουν τα στοιχεία οχημάτων μέσω κινητού ή tablet και με την παράδοση του αυτοκινήτου εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη ή το τιμολόγιο, έτσι θα κάνουνκαι οι παραπάνω επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, κάθε πελάτης που κλείνει υπηρεσία ή χρησιμοποιεί εγκατάσταση πρέπει να καταχωρίζεται στο ψηφιακό πελατολόγιο και τα στοιχεία του να αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ.

Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, ώστε να διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται.

Στόχος του συστήματος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, ενώ η νομοθεσία προβλέπει και πρόστιμα.

Για παράδειγμα, προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα στα συνεργεία, τα πλυντήρια, τα πάρκινγκ, τα φανοποιεία και τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους κλάδους που εφαρμόζουν ήδη το ψηφιακό πελατολόγιο, η ΑΑΔΕ, προχώρησε στην κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής των συμφωνητικών τους με πελάτες, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή «μόνον άπαξ» (once only), απλοποιώντας περαιτέρω τις διαδικασίες.