ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά σημειώματα για το 2026

Άνοιξε το απόγευμα της Κυριακής 15/3 η πλατφόρμα με τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2026 από την ΑΑΔΕ.

Η πρόσβαση στα εκκαθαριστικά γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ, κάνοντας κλικ εδώ, ακολουθώντας τη διαδρομή «Εφαρμογές» και στη συνέχεια «Δημοφιλείς Εφαρμογές».

Οι υπόχρεοι επιλέγουν την ενότητα «Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ» και στη συνέχεια με την χρήση κωδικών Taxis επιλέγουν το έτος 2026 και ανοίγουν το εκκαθαριστικό τους. Η εξόφληση του ΕΝΦΙΑ μπορεί να γίνει εφάπαξ μέχρι το τέλος Μαρτίου ή και σε 12 δόσεις.

Σε αυτή την περίπτωση η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να καταβληθεί έως το τέλος του Μαρτίου και η τελευταία έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2027.

Στο εκκαθαριστικό εμφανίζονται:

το συνολικό ποσό του ΕΝΦΙΑ,

οι δόσεις πληρωμής,

ο κωδικός πληρωμής για την εξόφληση του φόρου.

Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή για δύο χρόνια

Στην ανάρτηση νέων πράξεων προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2023 και 2024 προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, μετά τη διενέργεια κεντρικής επανεκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ για τα έτη αυτά.

Σκοπός της νέας εκκαθάρισης είναι να χορηγηθούν οι απαλλαγές που έχουν προβλεφθεί νομοθετικά [άρθρο 3 ν. 4223/2013, άρθρο 35 ν. 5135/2024 (A΄147)] και συγκεκριμένα:

ΕΝΦΙΑ έτους 2023 (η εκκαθάριση αφορά 64.627 φορολογούμενους)

Χορήγηση απαλλαγής ΕΝΦΙΑ σε ακίνητα που υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιές ή πλημμύρες τον Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2023.

ΕΝΦΙΑ έτους 2024 (η εκκαθάριση αφορά 48.485 φορολογούμενους)

Έκπτωση στον φετινό λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ έως και 20% – ανάλογα με την αντικειμενική αξία του ακινήτου – μπορούν να εξασφαλίσουν οι φορολογούμενοι που είχαν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για φυσικές καταστροφές εντός του 2025.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή αίτησης στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myProperty) έως τις 16 Φεβρουαρίου 2026.

Το μέγιστο ποσοστό έκπτωσης 20% αφορά κατοικίες συνολικής αντικειμενικής αξίας έως 500.000 ευρώ, ενώ για ακίνητα με αξία άνω των 500.000 ευρώ, η έκπτωση περιορίζεται στο 10%.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία πέρυσι συνολικά 359.494 ιδιοκτήτες έλαβαν έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ για 502.597 ασφαλισμένα ακίνητα και για 250.000 από αυτούς η μείωση ήταν 20%.

Παράδειγμα 1:

Κατοικία με κύριους χώρους: 100 τ.μ.

Αξία ανακατασκευής της κατοικίας = 90.000 ευρώ (100 τ.μ. * 900 ευρώ /τ.μ.)

Ασφαλισμένη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο = 100.000 ευρώ. Χορηγείται μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Παράδειγμα 2:

Κατοικία με κύριους χώρους: 100 τ.μ.

Αξία ανακατασκευής της κατοικίας = 90.000 € (100 τ.μ. * 900 ευρώ /τ.μ.) Ασφαλισμένη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο = 80.000 ευρώ.

Δεν χορηγείται μείωση του ΕΝΦΙΑ, επειδή η ασφαλισμένη αξία υπολείπεται της αξίας ανακατασκευής της κατοικίας.

Ποιοι θα πληρώσουν τα διπλά

Τον διπλό ΕΝΦΙΑ θα κληθούν να πληρώσουν εφέτος τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων (servicers) για τα «κλειστά» ακίνητα που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους.

Πρόκειται για περισσότερα από 19.000 ακίνητα που βρίσκονται υπό τον «έλεγχο» τραπεζών και servicers, με το συνολικό κόστος του διπλού φόρου να υπολογίζεται σε περίπου 20 εκατ. ευρώ.

Στόχος της κυβέρνησης είναι να δώσει «κίνητρο» στις τράπεζες να «ανοίξουν» χιλιάδες ακίνητα που παραμένουν εκτός αγοράς, σε μια περίοδο έντονης στεγαστικής κρίσης.

Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμίσθωσαν τα «κλειστά» τους σπίτια.

Βασική προϋπόθεση είναι να ήταν κλειστά για τουλάχιστον 3 χρόνια και να συμπληρώσουν τους κωδικούς 64 και 65 στο έντυπο Ε2.

Αυτό σημαίνει πως όσοι ιδιοκτήτης από 8 Σεπτεμβρίου 2024 και μετά άνοιξαν τα σπίτια τους θα έχουν απαλλαγή φόρου για το τελευταίο 3μηνο του 2024.

Αν ένα ακίνητο παρέμεινε κενό αυτό το διάστημα, θα πρέπει να δηλωθεί με την αναφορά της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.

Παράλληλα, πλήρη απαλλαγή δικαιούνται και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που μετέτρεψαν σε μακροχρόνιες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Για εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, οι σχετικοί κωδικοί στη στήλη 17 του Ε2 θα είναι προ συμπληρωμένοι από την ΑΑΔΕ.