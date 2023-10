Αμετάβλητα θα διατηρήσει, έπειτα από απόφασή της, τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, καθώς έρχεται μετά από δέκα συνεχόμενες αυξήσεις.

Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο, μετά το τέλος συνεδρίασης του Διοικητικού της Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, η ΕΚΤ διατηρεί αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 4%, καθώς τα μηνύματα από το μέτωπο του πληθωρισμού είναι ενθαρρυντικά. Το εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ συνεδρίασε στην Αθήνα, με οικοδεσπότη τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.

🇬🇷🇪🇺 Our Governing Council is in Athens for their annual external meeting.



They’ll be discussing how to bring inflation back to our 2% target in a timely manner. pic.twitter.com/GsyK0nYFuA