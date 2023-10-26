Η Φαίη Σκορδά και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο τιμόνι παρουσίασης νέας εκπομπής; – Η απάντησή τους και η δήλωση του Γιώργου Λιάγκα

Η Φαίη Σκορδά και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι δύο πολύ αγαπημένοι και επιτυχημένοι Έλληνες παρουσιαστές. Ο καθένας έχει χαράξει την δική του πορεία στο χώρο, ενώ κάθε χρόνο γίνεται μεγάλη συζήτηση και μονοπωλεί το ενδιαφέρον των ΜΜΕ το ποια θα είναι τα επόμενα τηλεοπτικά τους βήματα.

Τα σενάρια για τηλεοπτική συνύπαρξη

Στην εκπομπή “Πρωινό ΣουΣου” και με αφορμή δημοσίευμα της Espresso, έγινε συζήτηση σχετικά με το τηλεοπτικό τους μέλλον. Υπάρχει πιθανότητα να τους δούμε μαζί στο τιμόνι παρουσίασης νέας εκπομπής; Μάλιστα, τα επικρατέστερα σενάρια θέλουν την Φαίη Σκορδά και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να κάνουν την επόμενη σεζόν πρωινό στο MEGA, γεγονός το οποίο σίγουρα θα ανακατέψει αρκετά την “τράπουλα” των τηλεοπτικών προσώπων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απάντηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου την Τετάρτη (25/10) στον αέρα του Sfera 102.2 θέλησε να δώσει ένα τέλος σχετικά με τα όσα ακούγονται για το τηλεοπτικό του μέλλον. Ο αγαπημένος παρουσιαστής ζήτησε ξεκάθαρα οι τηλεοπτικές εκπομπές να σεβαστούν το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα βρίσκεται στον ΑΝΤ1.

Συγκεκριμένα ανέφερε: “Καταρχάς είναι σοβαρά τα πράγματα. Είχαμε μιλήσει με την Φαίη στο αεροδρόμια σε μια συζήτηση της πλάκας μέχρι το να μιλάμε τώρα Οκτώβριο ότι θα πάω αλλού… Θέλω να σεβαστούμε ότι ακόμα είμαι στο ANT1. Δεν είναι δυνατόν αν δεν έχει μιλήσει πρώτα με το μαγαζί που είσαι να λες.. Άλλο το αν σου πουν να μιλήσεις, θα τους ακούσω και θα μιλήσω πρώτα με το κανάλι μου. Γιατί μετά χάνετε και ο σεβασμός”.

Η απάντηση της παρουσιάστριας

Η Φαίη Σκορδά από την άλλη δεν το άφησε ασχολίαστο, σχολιάζοντας τα όσα δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή της “Fay’s Time”. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων ανέφερε: “Είναι φυσιολογικό – και το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο Γρηγόρης – όταν πλησιάζει το τέλος ενός συμβολαίου και κάποιος κάνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ, να το ψάξει. Αυτή η κουβέντα όμως με το MEGA υπήρχε από πέρσι. Εμείς λοιπόν το είχαμε συζητήσει στην εκπομπή από πέρσι σαν πληροφορία. Αν έχεις ζήτηση, Γρηγόρη μου, και σε θέλουν όλα τα κανάλια, δεν φταίω εγώ”.

Η ίδια συμπλήρωσε λέγοντας: “Αν έχει βγει προς τα έξω η πληροφορία ότι τον καλοβλέπουν από το MEGA, οι δημοσιογράφοι το ψάχνουν. Εγώ, προφανώς, κάνοντας πλάκα αναφέρθηκα σε αυτή τη συνάντησή μας. Ήταν μία συνάντησή μας στο αεροδρόμιο, που συζητούσαμε πώς ήταν παλιά τα πρωινά, πώς είναι σήμερα, πώς έχουν εξελιχθεί. Όντως έχει αλλάξει η δομή των πρωινών εκπομπών, που η βάση τους παλαιότερα ήταν η ψυχαγωγία“.

Ενώ κλείνοντας την κουβέντα είπε: “Αυτές τις εκπομπές αγαπώ εγώ πολύ και ο Γρηγόρης και λέγαμε τι ωραία που θα ήταν να κάναμε κάτι τέτοιο μαζί αλλά σε ένα επίπεδο φιλικής κουβέντας, ρητορικό Ναι, θα ήταν ωραίο να κάναμε ένα πρωινό με τον Γρηγόρη όπως ήταν παλιά. Αυτό όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από το ότι ο Γρηγόρης απασχολεί, γιατί τώρα τελειώνει το συμβόλαιό του. Κακό είναι; Έχεις πέραση, αγόρι μου”.

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Λιάγκας

Στην εκπομπή “Το Πρωινό” κι έπειτα από προβολή του αποσπάσματος σχετικά με τα όσα δήλωσε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιάγκας πήρε θέση και είπε χωρίς δισταγμό της γνώμη του. Συγκεκριμένα ανέφερε: “Το ανακινεί το θέμα γιατί όταν υπάρχει ένα δημοσίευμα, αν θες μιλάς αν θες ποιείς την νήσσαν. Δεν τον υποχρέωσε κανένας να μιλήσει τον Γρηγόρη για το δημοσίευμα αυτό. Δεν λέω ότι ο ίδιος έριξε λάδι στη φωτιά, αλλά επέλεξε να μιλήσει. Εγώ τον Γρηγόρη τον εκτιμώ επαγγελματικά κι εκείνος με εκτιμά. Το γεγονός ότι έχουμε διαφορές στην προσέγγιση θεμάτων είναι άλλο θέμα”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Λιάγκας συμπλήρωσε λέγοντας: “Μιλήσαμε λίγο και μου είπε ότι ναι μπορεί κάποια στιγμή… Και του είπα με αγάπη τη γνώμη μου, όχι γιατί εγώ είμαι εδώ στην πρωινή ζώνη, μπορεί να φύγω εγώ και να έρθει αυτός εδώ, δεν έχει να κάνει, γιατί κι εγώ δεν ξέρω αν του χρόνου θα κάνω πρωινή ζώνη, μην το θεωρούμε κι αυτό δεδομένο. Εγώ αν ήμουν Γρηγόρης, έχοντας δύο πετυχημένα πράγματα στα δυο μου χέρια κι ένα παιχνίδι τρένο, δεν θα τα άφηνα για να κάνω πρωινό. Τώρα τι θα κάνει ο Γρηγόρης είναι άλλο. Συνήθως, αυτό που σου πετυχαίνει δεν έχεις λόγο να το αφήσεις”.

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επιχείρηση εξουδετέρωσης βόμβας στη Γλυφάδα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Μακελειό στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 22 νεκροί από πυρά ενόπλου σε τρεις επιχειρήσεις στο Μέιν – Ποιος είναι ο ύποπτος