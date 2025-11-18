Είδος πολυτελείας πλέον το σουβλάκι – Κοστίζει σχεδόν 5 ευρώ

Το σουβλάκι, ένα από τα πιο διάσημα εδέσματα στην Ελλάδα, έχει μετατραπεί σε είδος πολυτελείας πλέον καθώς μία οικογένεια θα χρειαστεί περίπου 40 ευρώ για να γευματίσει.

Σύμφωνα με το MEGA, με το σουβλάκι να έχει ξεφύγει στα 5 ευρώ, το αγαπημένο φαγητό των Ελλήνων φαίνεται να μην αποτελεί πρώτη επιλογή, όπως παλιότερα που κόστιζε λιγότερο από 3 ευρώ.

Την ίδια ώρα οι αυξημένες πρώτες ύλες και τα λειτουργικά έξοδα των καταστημάτων φέρνουν νέες ανατιμήσεις σύμφωνα με τους προμηθευτές και τους ιδιοκτήτες τωv επιχειρήσεων.

Συνθήκη που ενδεχομένως αυξήσει κι άλλο την τιμή του.