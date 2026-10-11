Φίλιππος Καμπούρης: Τρίωρη απολογία για την υπόθεση ΕΦΚΑ – Αρνείται τον αρχηγικό ρόλο και δείχνει τους λογιστές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η απολογητική διαδικασία για τους 11 κατηγορούμενους στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, με τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του να έχουν ήδη ολοκληρώσει τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας, αρνούμενοι τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Από τους 11 κατηγορούμενους που οδηγήθηκαν το πρωί της Κυριακής (11/10) στα δικαστήρια, έχουν μέχρι στιγμής απολογηθεί πέντε: ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις λογιστές.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του αρνούνται ότι είχαν αρχηγικό ρόλο σε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε επί σειρά ετών το Δημόσιο μέσω εικονικών εταιρειών και μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.

Η υπερασπιστική τους γραμμή επικεντρώνεται στον ισχυρισμό ότι η υπόθεση αφορά οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και όχι τέλεση απάτης.

Φίλιππος Καμπούρης: «Η μη καταβολή εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την απάτη»

Ο Φίλιππος Καμπούρης παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για σχεδόν τρεις ώρες, αναπτύσσοντας τους ισχυρισμούς του σχετικά με τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία του υποστήριξε:

«Η μη καταβολή των οφειλόμενων εισφορών και φόρων δεν ταυτίζεται με την τέλεση απάτης, καθόσον για τη στοιχειοθέτηση του συγκεκριμένου αδικήματος απαιτείται η ύπαρξη συγκεκριμένης απατηλής συμπεριφοράς, η πρόκληση πλάνης σε συγκεκριμένο πρόσωπο».

Με αυτό το επιχείρημα, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να διαχωρίσει, από νομικής πλευράς, την ύπαρξη οικονομικών οφειλών από τη διάπραξη του αδικήματος της απάτης.

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«Δεν ασχολούμουν με τη λογιστική διαχείριση των εταιρειών»

Ιδιαίτερη έμφαση φέρεται να έδωσε ο Φίλιππος Καμπούρης στον ρόλο των λογιστών, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε προσωπική εμπλοκή στη λογιστική και φορολογική διαχείριση των εταιρειών.

Όπως φέρεται να ανέφερε:

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«Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασίας τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιρειών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους».

Κατά τους ισχυρισμούς του, τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόταν όταν υπέγραφε τα έγγραφα που του ζητούνταν.

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Η τοποθέτησή του αποτελεί μέρος της υπερασπιστικής του γραμμής και δεν συνιστά διαπίστωση για τις ευθύνες των υπόλοιπων κατηγορουμένων.

Τι υποστήριξε η σύζυγός του

Ανάλογη στάση φέρεται να τήρησε ενώπιον της ανακρίτριας και η σύζυγος του Φίλιππου Καμπούρη, η απολογία της οποίας διήρκεσε περίπου μία ώρα.

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Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η εμπλοκή της στις εταιρείες που ερευνώνται περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας.

Το ζευγάρι αμφισβητεί συνολικά την κατηγορία περί συμμετοχής σε οργανωμένο σχήμα εξαπάτησης του Δημοσίου.

Οι λογιστές αρνούνται συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση

Νωρίτερα, ενώπιον της ανακρίτριας είχαν βρεθεί τρεις κατηγορούμενοι λογιστές, οι οποίοι φέρονται να υποστήριξαν ότι ενεργούσαν αποκλειστικά στο πλαίσιο των επαγγελματικών εντολών που είχαν αναλάβει.

Ένας από αυτούς ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες:

«Η μετοχική ή εταιρική σύνθεση των επιχειρήσεων, εμφανής ή αφανής, δεν αποτελούσε αντικείμενο της λογιστικής εντολής που είχα αναλάβει».

Ο ίδιος αμφισβήτησε ότι το τηλέφωνο του λογιστικού του γραφείου χρησιμοποιήθηκε για επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Μάλιστα, ισχυρίστηκε ότι η επαγγελματική συνεργασία του με τον Φίλιππο Καμπούρη είχε διαταραχθεί κατά τα έτη 2023 και 2024, εξαιτίας, όπως υποστήριξε, της μη εξόφλησης των μηνιαίων οικονομικών υποχρεώσεων προς το λογιστικό του γραφείο.

«Πώς είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024;», φέρεται να διερωτήθηκε.

«Ζητούσαμε στοιχεία και δεν μας τα έδιναν»

Έτερος κατηγορούμενος λογιστής υποστήριξε ότι το γραφείο του αντιμετώπιζε δυσκολίες στη συγκέντρωση των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.

Όπως φέρεται να ανέφερε, οι συνεργάτες του αναζητούσαν επανειλημμένα κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών και άλλα δικαιολογητικά, προκειμένου να καταρτίσουν ορθά τις οικονομικές καταστάσεις.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό του, είχαν φτάσει στο σημείο να προειδοποιήσουν ότι δεν θα προχωρούσαν στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων εάν δεν τους προσκομίζονταν τα αναγκαία έγγραφα, καθώς δεν μπορούσαν να καταθέσουν ανακριβή οικονομικά στοιχεία.

Συνεχίζονται οι απολογίες των υπόλοιπων έξι κατηγορουμένων

Η απολογητική διαδικασία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους έξι κατηγορούμενους, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι εταιρειών που οι Αρχές θεωρούν εικονικές.

Οι έξι αναμένουν να κληθούν στο ανακριτικό γραφείο προκειμένου να παρουσιάσουν τις δικές τους θέσεις.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, αναμένονται οι αποφάσεις των αρμόδιων δικαστικών λειτουργών για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων.