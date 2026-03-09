ΔΥΠΑ: Από αύριο οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κατάρτισης με επίδομα 750 ευρώ

Αύριο, Τρίτη 10 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα για την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης εργαζομένων της ΔΥΠΑ που θα δώσει 750 ευρώ στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν τις ώρες εκπαίδευσης καθώς αναρτήθηκε το σχετικό ΦΕΚ.

Η δράση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας εργαζομένων και ανέργων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ψηφιακές δεξιότητες, πράσινη οικονομία και οικονομικό εγγραμματισμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 18 ετών που είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης του ίδιου έργου σε προηγούμενο κύκλο (είτε ανέργων είτε εργαζομένων).

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Τα προγράμματα κατάρτισης της ΔΥΠΑ επικεντρώνονται σε τομείς που εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας. Συγκεκριμένα, τα αντικείμενα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν:

Ψηφιακές δεξιότητες και τεχνολογίες πληροφορικής

Πράσινες δεξιότητες και βιώσιμη ανάπτυξη

Διαχείριση ενέργειας και περιβαλλοντικές πρακτικές

Οικονομικός εγγραμματισμός και χρηματοοικονομικές γνώσεις

Σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες που σχετίζονται με την παραγωγικότητα και την καινοτομία

Μόλις ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος στο voucher.gov.gr οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κάνουν την αίτηση τους και να επισυνάψουν σε μορφή pdf:

Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας/Διαβατηρίου σε ισχύ.

Αντίγραφο τίτλου σπουδών (πχ απολυτήριο, πτυχίο).

Αποδεικτικό Ωραρίου Εργασίας οδηγίες εδώ.

Υ.Δ. μέσω gov.gr

Προσοχή εφιστάται στο IBAN που θα δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς θα πρέπει να είναι οι πρώτοι δικαιούχοι του τραπεζικού λογαριασμού. Δηλαδή το όνομα τους να είναι το πρώτο στον λογαριασμό.

Οι ωφελούμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα μπορούν να λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης (μικτά).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η καταβολή του συνολικού ποσού των 750 ευρώ γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο συμμετέχων, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα οφείλουν:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

να ολοκληρώνουν τις εκπαιδευτικές ενότητες και τα τεστ αξιολόγησης

να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης

να τηρούν το πρόγραμμα παρακολούθησης χωρίς παρατυπίες

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι όροι συμμετοχής ή διαπιστωθούν ελλείψεις στα δικαιολογητικά, η συμμετοχή μπορεί να ακυρωθεί.