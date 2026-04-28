Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Υπαρκτό το ενδεχόμενο νέα παράτασης – Πιθανή η αλλαγή ημερομηνίας έναρξης

Υπαρκτό είναι το ενδεχόμενο να δοθεί νέα παράταση για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026 της ΔΥΠΑ.

Αυτό τουλάχιστον είπε η υποδιοικήτρια της Υπηρεσίας, Τόνια Αράχωβα μιλώντας στον Real fm 97,8. Όπως είπε η κ. Αράχωβα εάν συνεχιστούν τα προβλήματα στην πλατφόρμα του προγράμματος για τις αιτήσεις, θα δοθεί νέα παράταση στο πρόγραμμα. «Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να αποκλειστούν από τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμπολίτες μας. Είναι δημοκρατικό δικαίωμα η υποβολή της αίτησης. Οπότε σε κάθε περίπτωση, θα δούμε πώς θα πάει σήμερα και θα λάβουμε όλες τις απαιτούμενες αποφάσεις, ούτως ώστε όλοι να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης» είπε.

Δεν υπάρχει περίπτωση, τόνισε «να μην κάνουμε τα απαιτούμενα και τα προβλεπόμενα ώστε όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων».

Στη συνέχεια ερωτήθηκε για την εικόνα που έχει από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΔΥΠΑ: «Η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπάρχει μια εξομάλυνση στην κατάσταση. Για αυτό ακριβώς είχαμε έναν μεγαλύτερο αριθμό υποβολής αιτήσεων ήδη από χθες το βράδυ. Δηλαδή το γεγονός ότι τα μεσάνυχτα είχαμε περίπου 278.909 αιτήσεις, σημαίνει ότι υπάρχουν σημάδια εξομάλυνσης» απάντησε.

Τέλος, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να μεταφερθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία η υλοποίηση του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2026 που είναι στις 18 Μαΐου: «Είναι 18 Μαΐου 2026. Εάν αναγκαστούμε να δώσουμε πολυήμερη παράταση, τότε ίσως έχουμε ένα μικρό επηρεασμό και ως προς την ημερομηνία έναρξης. Μιλάμε για ολιγοήμερη παράταση.

Κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι ύστερα από το πέρας της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, θα γίνει και η αξιολόγηση των αιτήσεων. Αυτή γίνεται με τρόπο εντελώς διαφανή και αντικειμενικό από ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα βάσει των συγκεκριμένων κριτηρίων μοριοδότησης με προτεραιότητα τους μονογονείς, στα άτομα με αναπηρία κλπ .Οπότε όπως καταλαβαίνετε όσο μεγαλύτερη θα είναι η παράταση η οποία θα δοθεί για την υποβολή των αιτήσεων, τόσο περισσότερος θα είναι ο χρόνος αναλογικά που θα χρειαστεί για την αξιολόγηση των αιτήσεων και για την έναρξη του προγράμματος».